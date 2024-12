Taranto si svela nelle InterAzioni di BTM: tra novità e nuovi progetti, il cuore dell’antica Taras conquista tutti

TARANTO - “Il prossimo 13 dicembre saremo a Bruxelles per ritirare la Bandiera di Città Europea dello Sport per l’anno 2025”.A dare l’annuncio, nel corso di BTM InterAzioni – Special Edition Taranto, è stato il vicesindaco dal capoluogo jonico, Gianni Azzaro. “Taranto – ha spiegato – il prossimo anno ospiterà una serie di eventi di natura sportiva, a livello nazionale ed internazionale, che in qualche modo fungeranno da apripista per il Giochi del Mediterraneo del 2026”.E tutto questo alimenterà il turismo sportivo che rappresenta uno dei segmenti che compongono l’offerta della città. Taranto non è solo mare, è anche gastronomia, cultura, artigianato ma soprattutto è il suo capitale umano, primo elemento di una destinazione.BTM InterAzioni, format itinerante di BTM Italia, nei giorni scorsi ha portato in città 20 buyer e 5 giornalisti provenienti da tutta Europa che hanno avuto modo di apprezzarne il carattere poliedrico e il suo profilo turistico sempre più delineato.È stato un viaggio nel cuore della Magna Grecia e della sua gente. Queste le tappe del Fam Trip e del Press Tour del 3 e del 4 dicembre scorsi: Museo Archeologico Nazionale MArTA; Castello Aragonese; Cattedrale di San Cataldo; Museo Ketòs Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, e naturalmente i vicoli e le corti del borgo antico della “Città dei due mari”, un tempo chiamata Taras, sospesa fra Mar Grande e Mar Piccolo, e poi l’ex convento di San Francesco, oggi sede dell’Università degli Studi di Bari. Un’esperienza autentica e immersiva molto apprezzata.Giovedì 5 le InterAzioni si sono concluse negli spazi di Palazzo Pantaleo con una partecipato B2B ed una serie di panel e momenti di confronto incentrati su “destinazione Taranto”. Esperti e professionisti del settore hanno offerto il proprio contributo parlando di branding strategies, wedding e di tutte le scelte da mettere in campo per irrobustire la vocazione turistica del territorio. Interessante e coinvolgente anche la masterclass (a cura di #travelhashtag) a cui hanno preso parte i ragazzi dell’ITS di Taranto. BTM InterAzioni, co-organizzato con il Comune di Taranto, è stato un bel momento di condivisione e partecipazione teso a valorizzare un’area dal potenziale enorme.E la presenza di centinaia di persone (tra visitatori, studenti, amministratori e addetti ai lavori) è la dimostrazione di quanto forte sia l’interesse per questa realtà pugliese.“Spero che questo evento - il commento di Nevio D’Arpa, CEO&Founder di BTM Italia –possa essere un’occasione di sviluppo e stimolo per fare rete e progettare una nuova accoglienza, facendo emergere le eccellenze della città e renderla più attrattiva. Ringrazio chi ha reso possibile tutto questo: l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Meluccci e l’assessore Angelica Lussoso, Pugliapromozione, l’assessore Gianfranco Lopane, i buyer internazionali, i seller locali, i numerosi giornalisti che hanno dato risalto alla manifestazione. Ringrazio le aziende e gli operatori che hanno collaborato con noi. E un ringraziamento particolare va ai ragazzi dell’ITS Taranto che, nonostante l' rdinanza di chiusura per l’allerta meteo, hanno raggiunto Palazzo Pantaleo per partecipare alla masterclass. Una dimostrazione di caparbietà e voglia di crescere”.Tra le eccellenze vanno ricordate anche le aziende del comparto enogastronomico, partner dell’iniziativa, che hanno animato i momenti conviviali (coordinati da Michele Bruno, responsabile BTM Gusto), gli alberghi e i ristoranti che hanno ospitato buyer e giornalisti e, non da ultimi, i Kanousé che hanno regalato note di qualità alla fine dei lavori.Perché Taranto è questa: un mosaico di bellezza, storia, paesaggio, clima, cultura tenuto insieme dal cuore immenso della sua gente.