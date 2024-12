Tennis: il brasiliano Joao Fonseca trionfa nelle Next Gen ATP Finals

Instagram





Nel secondo set grande equilibrio fino al 2-2, poi Fonseca con i passanti incrociati si impone su Tien. Nel terzo set il brasiliano domina con i lungolinea. Nel quarto set Fonseca si aggiudica il match e le Next Gen ATP Finals. Nella prima semifinale Learner Tien supera 2-4 4-2 1-4 4-0 l’ americano Alex Michelsen. Nella seconda semifinale Joao Fonseca batte 4-2 4-2 4-1 il francese Luca Van Assche.

Il brasiliano Joao Fonseca trionfa nelle Next Gen ATP Finals di Gedda in Arabia Saudita. Nella finale vince 2-4 4-3 4-0 4-2 in un’ora e 29 minuti contro l’ americano Learner Tien. Per il diciannovenne Fonseca è il primo titolo della sua carriera alle Next Gen ATP Finals. Nel primo set l’ americano con un servizio molto preciso riesce a prevalere sul brasiliano.