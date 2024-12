Serie C: il Taranto perde 0-2 contro il Giugliano allo Iacovone

Nel secondo tempo al 14’ Njambè del Giugliano non concretizza una buona occasione. Al 26’ Ciuferri sbaglia da una posizione favorevole. Al 34’ il Giugliano passa in vantaggio con Giorgione, tocco al volo di destro su cross di Valdese. Al 37’ il Giugliano raddoppia con Masala, girata di sinistro a porta vuota su passaggio di De Paoli. Sesta sconfitta consecutiva del Taranto. I pugliesi sono ultimi in classifica con 3 punti. Il Giugliano è ottavo con 30 punti.

- Il Taranto perde 0-2 contro il Giugliano allo “Iacovone” nella ventesima giornata del girone C di Serie C. Sulla panchina del Taranto debutta il tecnico dell’ Under 15 Maurizio Bisignano dopo le dimissioni dell’ allenatore Michele Cazzarò. Nel primo tempo al 21’ Zigoni del Taranto va vicino al gol. Al 27’ Mastromonaco sfiora la rete. Al 38’ Speranza di destro non inquadra la porta.