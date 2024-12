Torneo ITF di Antalya: risultati del primo turno

FRANCESCO LOIACONO - Al via il torneo ITF di Antalya, in Turchia, con diverse sfide interessanti nel primo turno. Tra i protagonisti, l’italiano Edoardo Lavagno ha superato il connazionale Niccolò Catini con il punteggio di 6-2, 7-5, conquistando l’accesso al secondo turno. Lavagno ha mostrato una grande precisione al servizio nel primo set, dominando l'avversario. Nel secondo set, invece, l’equilibrio ha regnato fino al 5-5, momento in cui Lavagno ha preso il controllo grazie a efficaci rovesci e lungolinea decisivi.

Tra gli altri match, l’argentino Facundo Juarez ha avuto la meglio sul bulgaro Dinko Dinev con un combattuto 7-6, 7-5. Juarez ha dimostrato maggiore solidità nei momenti chiave, riuscendo a prevalere sia nel tie-break del primo set che nel finale del secondo.

Passa al turno successivo anche Franco Agamenone, che ha sconfitto Noah Perfetti, costretto al ritiro nel secondo set a causa di un problema muscolare. Al momento dello stop, Agamenone era in vantaggio 4-1 nel secondo parziale, dopo aver chiuso il primo set 6-4.

Grande rimonta per Lorenzo Angelini, che ha superato Gabriele Noce con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-0. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Angelini ha dominato i successivi due set, lasciando solo un gioco all’avversario.

Non ce l’ha fatta invece Tobia Costanzo Baragiola, eliminato dal francese Lucas Bouquet con il risultato di 6-4, 6-7, 6-1. Dopo un secondo set combattuto e vinto al tie-break, Baragiola non è riuscito a mantenere il ritmo nel terzo parziale.

Infine, Tommaso Compagnucci ha avuto la meglio su Fabio De Michele con un netto 7-5, 6-1. Compagnucci ha mostrato grande concretezza, chiudendo il match in due set senza concedere opportunità all’avversario.

La competizione si preannuncia intensa, con gli italiani protagonisti in una settimana ricca di emozioni sulla terra rossa turca.