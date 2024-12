Serie C, Girone C: l'Altamura sfiderà l'Avellino al D'Angelo, il Monopoli giocherà contro il Taranto al Veneziani

- La diciannovesima giornata del Girone C di Serie C promette emozioni e sfide cruciali per gli obiettivi stagionali delle squadre. Ecco il programma delle partite e il contesto che le accompagna.

Altamura-Avellino: debutto casalingo per i pugliesi

Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Cerignola al "Monterisi", l'Altamura è pronta a tornare sul campo amico del "D’Angelo", recentemente ristrutturato. La sfida contro l’Avellino, in programma domani alle 20:30, rappresenta un momento importante per i pugliesi, che finora hanno disputato numerose partite al "San Nicola". L’Avellino, reduce dal successo di misura (1-0) sul Sorrento al "Partenio-Lombardi", cercherà di consolidare la propria posizione. L’Altamura, invece, punta alla vittoria per avvicinarsi all’obiettivo della salvezza.

Monopoli-Taranto: sfida ad alta tensione al "Veneziani"

Domenica 15 dicembre, alle ore 15, il Monopoli ospiterà il Taranto al "Veneziani". I padroni di casa, galvanizzati dal successo per 2-1 contro il Giugliano al "De Cristofaro", mirano a ottenere tre punti fondamentali per restare in corsa verso la promozione in Serie B. Dall’altra parte, il Taranto, reduce da una pesante sconfitta interna per 1-5 contro il Catania allo "Iacovone", vuole riscattarsi per risalire la classifica e migliorare la propria posizione.

Foggia-Picerno: una sfida per la continuità

Il Foggia, forte della vittoria esterna per 3-0 sul Messina al "San Filippo", affronterà il Picerno alle 19:30 allo "Zaccheria". I lucani arrivano da un successo per 2-0 sulla Turris al "Curcio" e cercheranno di mettere in difficoltà i dauni, che puntano a una vittoria per consolidare il tredicesimo posto in classifica.

Latina-Cerignola: il posticipo del lunedì

Chiuderà la giornata il posticipo tra Latina e Cerignola, previsto per lunedì 16 dicembre alle 20:30 al "Francioni". I pontini, reduci da una pesante sconfitta per 5-1 contro il Potenza al "Viviani", cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico. Gli ofantini, invece, vogliono prevalere per continuare la loro corsa verso il secondo posto in classifica.

La diciannovesima giornata di andata del Girone C si preannuncia quindi decisiva per molte squadre, impegnate a rincorrere obiettivi di salvezza, promozione o piazzamenti di prestigio. Il calcio d’inizio è ormai alle porte, e i tifosi attendono con trepidazione i verdetti del campo.