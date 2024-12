Tragedia in Tailandia: giovane attrice russa travolta dalle onde durante una sessione di yoga

Un video scioccante registrato da un testimone oculare documenta i drammatici istanti in cui l'attrice russa Kamila Beliatskaya, 24 anni, è stata travolta dalle onde su una spiaggia in Tailandia. La tragedia è avvenuta mentre la giovane stava praticando yoga su uno scoglio sull'isola di Koh Samui. Nonostante l'arrivo dei soccorsi pochi minuti dopo l'incidente, il corpo della donna è stato ritrovato solo l’1 dicembre a Chaweng Beach, ormai senza vita.

L'ultimo video e il tragico epilogo

Nel video registrato, Kamila appare serena mentre medita su un materassino rosa. Tuttavia, le onde, già alte diversi metri, aumentano improvvisamente di forza. Un’onda impetuosa colpisce la giovane, spazzandola via dallo scoglio. Il suo materassino, abbandonato alle correnti, è stato immortalato in un ultimo fotogramma che testimonia l’irreparabile.

Un residente locale si è coraggiosamente tuffato nel tentativo di salvarla, ma da allora risulta disperso. Le squadre di soccorso, arrivate sul posto entro 15 minuti, non hanno potuto fare nulla per salvare Kamila.

Il dolore del compagno

Il dramma è stato ulteriormente amplificato dalle parole del compagno della vittima, Grigorij Anokin, 47 anni, che ha appreso della tragedia tramite i social media. “Stavo pregando per un miracolo che la mia fidanzata fosse viva. Sono sopraffatto. Ci saremmo sposati tra pochi giorni," ha dichiarato Anokin, legato sentimentalmente all’attrice da cinque anni.

La gioia prima del dramma

Poco prima del tragico incidente, Kamila aveva condiviso sui social media la sua felicità per essere arrivata sull’isola. Conosciuta per la sua attività online, la giovane aveva documentato il suo viaggio e l’entusiasmo per il luogo, senza sapere che sarebbe stato l’ultimo momento della sua vita.

Una tragedia che scuote

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’episodio è un promemoria sull’imprevedibilità della natura e la pericolosità di sfidare le forze degli elementi, soprattutto in luoghi dove i fenomeni naturali possono cambiare rapidamente.

La scomparsa di Kamila Beliatskaya lascia un vuoto non solo per i suoi cari, ma anche per chi la seguiva con affetto online. La tragedia, aggravata dalla scomparsa del soccorritore locale, ha suscitato commozione e cordoglio sia in Tailandia che in Russia.