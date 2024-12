Omicidio a New York: ucciso Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare

NEW YORK - Tragedia a New York, dove il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, è stato ucciso in un attacco premeditato e mirato. L’omicidio è avvenuto davanti all’hotel Hilton poco prima delle 7 del mattino (ora locale), dove Thompson, 50 anni, avrebbe dovuto partecipare a una conferenza. Secondo le informazioni fornite dalla polizia e riportate dalla CNN, un uomo armato, con il volto coperto, ha atteso la vittima nei pressi dell’albergo, colpendola con diversi colpi di arma da fuoco.

L'agguato e i dettagli dell'attacco

Il killer, descritto come un uomo dalla pelle chiara, vestito con una giacca beige e uno zainetto grigio, ha sparato almeno due colpi, uno alla schiena e uno al polpaccio destro. La vittima è stata trasportata in condizioni critiche al Mount Sinai Hospital, dove è deceduta poco dopo. Durante l’agguato, la pistola del sospetto si sarebbe temporaneamente inceppata, ma l’assalitore è riuscito a sbloccarla prima di portare a termine l’attacco, utilizzando un silenziatore.

Dopo aver sparato, l’uomo è fuggito verso Central Park a bordo di una bici elettrica. Le autorità hanno diffuso immagini del sospetto, riprese dai sistemi di videosorveglianza, e stanno chiedendo la collaborazione dei cittadini per identificarlo e catturarlo.

Un omicidio premeditato

“La natura dell’attacco dimostra che è stato pianificato e mirato,” ha dichiarato un portavoce della polizia di New York in una conferenza stampa. Diverse persone sono transitate vicino al killer nei momenti precedenti l'agguato, ma l’uomo ha aspettato che Thompson lo superasse per sparare.

La testimonianza della moglie

Paulette Thompson, moglie della vittima, ha riferito a NBC News che il marito aveva ricevuto minacce in passato. “C’erano persone che lo avevano minacciato,” ha dichiarato, aggiungendo che tali minacce potrebbero essere legate a questioni di copertura sanitaria, anche se non conosce i dettagli.

Shock e indagini in corso

L’omicidio del CEO di uno dei principali colossi americani delle assicurazioni ha scosso profondamente la comunità imprenditoriale e ha attirato l’attenzione internazionale. Le indagini, coordinate dalla polizia di New York, sono in corso per chiarire il movente e rintracciare il responsabile.