Tragedia sulla provinciale Casarano-Taviano: un morto e una donna gravemente ferita

LECCE - Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale che collega Casarano a Taviano, in provincia di Lecce, causando la morte di un uomo e il ferimento grave di una giovane donna. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.

La vittima è Angelo De Masi, 51 anni, residente a Casarano. L’uomo era alla guida di una Fiat Doblò, coinvolta in uno scontro frontale con un furgoncino. L’impatto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo a De Masi, mentre la passeggera del furgoncino è rimasta gravemente ferita. La giovane donna è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove versa in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla collisione, ma le autorità stanno indagando per fare luce sull’accaduto.