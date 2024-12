Trani, arresto per detenzione di cocaina, hashish e marijuana nel centro della città

TRANI - Nel contesto dell'intensificata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Trani, la Polizia di Stato ha arrestato un quarantenne del posto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. L'intervento, effettuato su input del Questore della BAT, ha portato all'arresto del soggetto per detenzione illegale di cocaina, hashish e marijuana.

L'operazione è stata condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, che ha eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti occultato in vari punti della casa. In particolare, sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e oltre 2 chili di marijuana, oltre a materiale da confezionamento e un bilancino di precisione, tutti elementi che confermano la responsabilità penale del soggetto in materia di traffico di stupefacenti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto, applicando la misura cautelare della custodia in carcere per l'indagato, che ora dovrà rispondere delle accuse in sede giudiziaria.

Questo arresto rientra in una serie di operazioni mirate condotte dalla Questura di Barletta Andria Trani negli ultimi mesi, che hanno portato a numerosi arresti di soggetti individuati come attivi nello spaccio di droga nel territorio di Trani. Le indagini proseguono per identificare ulteriori responsabili di attività illecite legate alla vendita di sostanze stupefacenti.

Si precisa che, al momento, il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando non verrà emessa una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna.