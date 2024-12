Trasporti: Emiliano e Ciliento scrivono al ministro Salvini per chiedere il potenziamento dei collegamenti Intercity da e verso Taranto

BARI - Potenziare i collegamenti Intercity da e verso Taranto apportando le necessarie modifiche al contratto di servizio tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Trenitalia e ai relativi programmi di esercizio. Questo è quanto chiedono in una nota inviata al ministro al ramo Matteo Salvini il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, partendo dalla oggettiva necessità di predisporre misure adeguate per evitare disservizi che possano penalizzare viaggiatori, pendolari e turisti nella primavera/estate 2025, quando la circolazione ferroviaria nel territorio tarantino sarà interrotta a causa di importanti interventi messi in campo da RFI e finanziati con il PNRR. Interventi che assicureranno l’ammodernamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione della rete ferroviaria, oltre a una maggiore efficienza grazie al rinnovo dei sistemi tecnologici, ma che rischiano di apportare pesanti disagi alla comunità, penalizzando la mobilità sul territorio nel periodo pasquale ed estivo in cui Taranto registra l’afflusso di numerosi turisti.Nello specifico nella nota si chiede il prolungamento verso Taranto degli Intercity IC 716 Bari Centrale-Napoli Centrale e IC 715 Napoli Centrale-Bari Centrale, almeno per il periodo di chiusura delle linee, e l’introduzione di un collegamento giornaliero Taranto-Bari-Roma, per l’intero anno 2025, attualmente garantito solo nei giorni di venerdì (IC 705 Roma-Taranto) e domenica (IC 710 Taranto-Roma).“Queste due istanze sono emerse durante un confronto con le associazioni e i comitati del territorio tarantino e la stessa Trenitalia che si è tenuto presso il mio Assessorato lo scorso 13 dicembre – spiega a margine l’assessore Ciliento -. Durante l’incontro è apparso più semplice concretizzare il prolungamento verso Taranto degli IC Bari-Napoli nel periodo primavera/estate 2025 e un po’ meno facile assicurare il collegamento quotidiano IC Taranto-Bari-Roma per l’intero anno, ma la Regione in questa nota inviata al MIT ha deciso di farsi portavoce di entrambe le richieste in quanto avanzate direttamente dai cittadini”.E proprio per offrire maggiori dettagli e approfondire insieme la fattibilità delle due proposte, il presidente Emiliano e l’assessore Ciliento si sono resi disponibili a un incontro con il ministro Salvini.