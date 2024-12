Alberobello si prepara alla magia della Calata della Befana 2025

BARI - Il 5 gennaio 2025, Alberobello, perla della Puglia e patrimonio dell'UNESCO, ospiterà un evento che incanta ogni anno grandi e piccini: la Calata della Befana.

L’iniziativa, parte del programma We Are in Trulli e patrocinata dal Comune di Alberobello, è organizzata dalla Pro Loco Alberobello in collaborazione con il CAI - Sezione di Gioia del Colle e il GASP - Gruppo Archeologico Speleologico Pugliese. Grazie al supporto di oltre venti esperti, tra istruttori e speleologi, l'evento sarà garantito in totale sicurezza.

La magia della Calata

Alle ore 20:00, la piazza principale di Alberobello, con i suoi iconici trulli, farà da scenario all’arrivo della Befana. La simpatica vecchina, invece di utilizzare la tradizionale scopa, si calerà lungo una teleferica predisposta dal GASP sui tetti più alti della città, regalando un momento di pura meraviglia.

L'attesa culminerà in largo Trevisani, dove la Befana distribuirà caramelle e sorrisi ai bambini (e ai più grandi) presenti. Il tutto sarà accompagnato da musica e un’atmosfera di festa.

Intrattenimento e atmosfera unica

Il programma della serata prevede intrattenimenti musicali e le tradizionali attrazioni natalizie del centro storico, che renderanno l’esperienza ancora più speciale. Alberobello, con le sue luci, colori e profumi, si trasformerà in un luogo magico, perfetto per celebrare le ultime ore delle festività natalizie.

Dettagli pratici

Data : 5 gennaio 2025

: 5 gennaio 2025 Orario : Ore 20:00

: Ore 20:00 Luogo : Largo Trevisani, Alberobello

: Largo Trevisani, Alberobello Ingresso: Gratuito

Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto nella zona di arrivo della Befana.

L'evento è un’occasione imperdibile per vivere il fascino di Alberobello, immergendosi nello spirito delle festività in uno scenario unico al mondo. Non mancate!