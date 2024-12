Tricase, l’Azienda Ospedaliera Cardinale Panico premiata al Lean Healthcare Award 2024 per un progetto innovativo nelle malattie neurodegenerative

TRICASE - L’Azienda Ospedaliera Cardinale Panico di Tricase si è distinta a livello nazionale ottenendo un prestigioso riconoscimento al Lean Healthcare Award 2024, classificandosi al terzo posto nella categoria "Intelligenza artificiale e Digital Health". Il premio è stato assegnato al Centro per le Malattie Neurodegenerative e l’Invecchiamento Cerebrale, unico rappresentante della Puglia tra i finalisti, per un progetto innovativo che rivoluziona il percorso assistenziale dei pazienti con malattie neurodegenerative.

Un progetto all’avanguardia

Il progetto premiato si basa su un sistema integrato composto da cinque elementi principali:

Neuroplanning: gestione avanzata delle prestazioni attraverso strumenti di pianificazione intelligente. Visual Center: monitoraggio in tempo reale delle performance del Centro, per una presa di decisione basata sui dati. Neuro-Patient: un’app che consente a pazienti e caregiver di seguire il percorso diagnostico-terapeutico dal proprio cellulare. Neuro-Prems: raccolta del feedback dei pazienti per migliorare continuamente i percorsi assistenziali. Neuro-Proms: monitoraggio a lungo termine dell’efficacia delle terapie basato sulle esperienze dirette dei pazienti.

Un riconoscimento alla qualità dell’innovazione

“Questo riconoscimento ci onora e testimonia la qualità del nostro operato negli ultimi dieci anni,” ha affermato il Prof. Giancarlo Logroscino, direttore del Centro. “Il nostro obiettivo è sempre stato diagnosticare precocemente le malattie, personalizzando i trattamenti e coinvolgendo attivamente i pazienti e le loro famiglie. Questo progetto nasce proprio dalle loro esigenze e utilizza tecnologie digitali all’avanguardia, grazie al contributo di operatori esperti.”

Un evento di prestigio

La cerimonia si è svolta presso il suggestivo Palazzo Brancaccio a Roma, dove una giuria di 60 esperti, tra direttori generali, accademici e professionisti del settore sanitario, ha selezionato i migliori progetti italiani tra 250 candidature provenienti da 98 aziende sanitarie di 14 regioni. A ritirare il premio è stato il dott. Marco Musio, coordinatore del comparto amministrativo del Centro.

Il valore del Lean Healthcare Award

Il Lean Healthcare Award è un punto di riferimento per l’innovazione nel settore sanitario italiano. Come sottolineato dal presidente della FIASO, Giovanni Migliore, il premio non si limita a riconoscere il valore delle risorse disponibili, ma celebra l’abilità di utilizzarle in modo creativo ed efficace:

“Non basta chiedere più risorse, occorre saperle usare in modo innovativo per migliorare i servizi.”

Un’eccellenza nazionale

Il Centro per le Malattie Neurodegenerative dell’Azienda Ospedaliera Cardinale Panico si conferma un’eccellenza nel panorama sanitario italiano, capace di coniugare innovazione tecnologica e neuroscienze con una visione moderna e centrata sul paziente. Questo riconoscimento ribadisce l’importanza di affrontare le sfide di un sistema sanitario in continua evoluzione, mettendo al centro il benessere dei pazienti e l’innovazione come chiave per il futuro.