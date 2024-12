Trinitapoli, inaugurata la stagione natalizia con luci, musica e tradizioni

TRINITAPOLI - Sabato 7 dicembre 2024, Trinitapoli ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie con un evento suggestivo che ha illuminato la città di luci e spirito di comunità. Il Sindaco Francesco di Feo, insieme all’Amministrazione Comunale e all’Associazione Trinitapoli in Festa, ha guidato l’accensione delle luminarie natalizie, inaugurando così una stagione all’insegna di tradizioni, allegria e condivisione.

Un tunnel luminoso per Via Marconi

La serata è iniziata in Via Marconi, dove è stato acceso un magnifico tunnel luminoso che ha incantato i cittadini presenti. Successivamente, Don Vito Sardaro, parroco della parrocchia Cristo Lavoratore, ha impartito la benedizione al Presepe, richiamando l’importanza del Natale come momento di spiritualità e riflessione.

Banda musicale e accensione dell’albero

La festa è proseguita con la banda musicale vestita da Babbo Natale, che ha accompagnato con le sue note l’accensione delle luminarie in Via Vittorio Veneto e dell’albero di Natale, creando un’atmosfera magica. L’evento clou si è tenuto in Piazza Umberto I, dove, tra l’entusiasmo generale, è stato acceso il grande albero di Natale, simbolo della festa e della comunità.

Degustazioni e animazione per grandi e piccini

L’inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale: degustazioni di pettole, dolci natalizi e prodotti tipici locali hanno deliziato i partecipanti. L’animazione è stata garantita dalla Passion Dance e da Lab Events, mentre i Babbi Natale in Vespa hanno aggiunto un tocco di originalità, scortando il corteo itinerante per le vie della città.

L’evento ha regalato alla comunità di Trinitapoli un’atmosfera calda e gioiosa, segnando l’inizio di un Natale che promette di essere ricco di iniziative e momenti di condivisione.