Tuglie, gli appuntamenti di 'Natale in Cantina' dal 13 al 15 dicembre

TUGLIE (LE) - A Tuglie prosegue "Natale in Cantina", la rassegna di musica, gastronomia, artigianato, solidarietà, giochi e tradizioni nell'antica Cantina Peparussu del piccolo comune salentino. In programma fino il 6 gennaio 2025, è realizzata da Associazione Culturale Festival Nazionale del Libro, Salento Book Festival e Cantina Peparussu-Casa delle Tradizioni, in collaborazione con enti e associazioni del territorio.





Entra nel vivo in questo weekend con tre dense giornate.





Domani, venerdì 13 dicembre, una speciale "Santa Lucia", una festa che qui ha ancora il sapore del passato. All’alba, alle ore 5 del mattino, da Cantina Peparussu, al civico 85 di via Nicola Tramacere, parte un dolce risveglio musicale che attraversa poi le strade principali del paese con la "Pastorale Natalizia Popolare". Un gruppo di musicisti esegue nenie antiche, tra le stradine del centro storico, le piazze e in periferia ad annunciare non solo il giorno di festa, ma anche l’approssimarsi del Santo Natale.

Alle ore 07:00, invece, ci si ritrova di nuovo in Cantina Peparussu, dove è esposta la statua in cartapesta di Santa Lucia, per una grande "Colazione di Comunità" in collaborazione con l’Associazione Giovani Crisalide. Dolci tipici, crostate, ciambelle e tanta cioccolata calda per festeggiare questa grande santa taumaturga.

Dalle ore 15 fino alle ore 20 poi la Cantina abbraccia la solidarietà. Infatti, chiunque può donare degli alimenti da destinare alla Caritas della Parrocchia Maria Ss. Annunziata di Tuglie.





Sabato 14 dicembre "Lu Presepe te na fiata - Mercatino di pupi tradizionali (e altro)", dalle 16.00 alle 24.00 con incursioni musicali della "Gnu Band". L’antica Cantina - un tempo luogo dove si produceva vino oggi invece luogo di incontro e di condivisione - apre i suoi portoni per un pomeriggio all'insegna della tradizione grazie ad un mercatino di pupi in terracotta e di oggetti per il presepe in esposizione e vendita. Passeggiando all’interno dell’antica costruzione, nel centro del paese, si possono trovare i pupi in terracotta realizzati dal maestro Dario De Micheli, le miniature in pietra leccese, gli oggetti in paglia e in legno realizzati, le miniature in terracotta, gli oggetti in rame e ferro della Bottega Antonio Pappadà di Specchia, i pupi in terracotta del compianto Rocco Corciulo di Alezio e tante altre miniature realizzate da Lori Cimino e alcuni amanti dell’arte presepiale. Grande spazio anche all’artigianato salentino, ai ventagli votivi di Antonio Chiarello e tanto altro ancora. Un appuntamento imperdibile per chi ama il presepe e vuole realizzarlo con pupi ed oggetti interamente fatti a mano e all’insegna della tradizione salentina. Inoltre, grande spazio all’enogastronomia e ai prodotti tipici. Dalle ore 21 gran finale in musica con il concerto di "Gigi Marra e Gnu Band". La partecipazione al mercatino è anche l’occasione per visitare l’antica Cantina con tutti gli oggetti della cultura contadina di un tempo e il presepe artistico al suo interno. Dodici metri quadrati tra statue antiche, carta roccia, legni, pietre e vegetazione della macchina mediterranea che riproduce la tradizionale campagna del Salento. Ingresso libero.





Domenica 15 dicembre invece è la volta di uno degli ospiti più attesi di Natale in Cantina 2024, la giornalista e scrittrice Serena Bortone che presenta il suo libro dal titolo "A te vicino così dolce" (Rizzoli). Appuntamento alle ore 16:30 nel Museo della Civiltà Contadina - Piazza Garibaldi a Tuglie. Ingresso libero.

Serena Bortone racconta con una prosa graffiante e fresca una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinandoci in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. E ci consegna il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

Alcune storie sono universali, altre sono legate inesorabilmente al momento in cui esistono. Questa storia nasce alla fine degli anni Ottanta, quando Internet non c’era e le informazioni transitavano solo attraverso le chiacchiere o i libri. Quando, per capire come funzionava la sessualità, ci si fidava di un’amica che si proclamava più esperta, o di un giornaletto pornografico. Serena e Vittoria sono inseparabili, condividono tutto dall’infanzia: versioni di greco e discoteche, fughe in motorino dal liceo prestigioso del quartiere Trieste di Roma e brividi di libertà vissuti durante i tanto attesi soggiorni studio a Londra. Per entrambe, l’amicizia reciproca è salvezza e supporto rispetto al senso di inadeguatezza verso una società soffocante. Vittoria appare la più sicura e reattiva, Serena la più analitica e cerebrale. Un’estate nella vita di Vittoria compare Paolo, si innamorano, ma sarà Serena che avrà il compito difficile di scoprire la verità su di lui, in una contrapposizione tra vittime e carnefici che scardinerà ogni certezza. Tra complicità, tradimenti, colpi di scena e traumi, A te vicino così dolce è un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio, su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore.

Ad incontrare Serena Bortone saranno le ragazze e i ragazzi dell’Associazione Giovani "Crisalide". Introduce Gianpiero Pisanello.





Natale Autentico





"Natale in Cantina" racchiude il più verace fermento tipico delle feste di fine anno. Nasce intorno ad uno dei più autentici angoli di tradizione del Salento ionico gallipolino, "Cantina Peparussu - Casa della Tradizioni", nel cuore storico tugliese. È una vecchia cantina per la produzione del vino che si è trasformata in un luogo di aggregazione per il recupero delle tradizioni del passato da tramandare ai più giovani (enogastronomia, artigianato, laboratori, musica popolare, ecc.). A volerlo è stato il giornalista e autore Giampiero Pisanello, già ideatore e direttore artistico del Salento Book Festival, che qui è cresciuto, al fianco dei nonni. Da sempre, da quando i suoi nonni materni, Uccio e Annina, vendevano il vino, l’olio e tutti i prodotti della terra, questa cantina in via Nicola Tramacere, 85, è stato un luogo centrale per gli abitanti del piccolo paese a pochi passi da Gallipoli. Mentre nonno Uccio vendeva ciò che coltivava, nonna Annina era intenta a preparare i piatti tipici, semplici e gustosi, di cui poi faceva dono agli avventori e a coloro che ne avevano bisogno.

Da quando nonno Uccio non c’è più, Pisanello, il nipote maggiore, ha cercato di preservare questo luogo "sociale", senza snaturarlo, ma rendendolo magico e unico, un vero punto di riferimento non solo per i salentini, ma anche per i tanti turisti che decidono di passare le vacanze in questa terra. Al suo interno poco è cambiato, si trovano ancora tra l’altro gli oggetti della cultura contadina di un tempo e, oggi, un presepe artistico di dodici metri quadrati fatto di statue antiche, carta roccia, legni, pietre e vegetazione della macchina mediterranea che riproduce la tradizionale campagna del Salento.

Ed è così che quasi naturalmente intorno a Cantina Peparussu - Casa delle Tradizioni – Tuglie da qualche anno è nato anche "Natale in Cantina - Il Natale tradizionale a Tuglie", un contenitore di piccoli e grandi appuntamenti in programma tra il 1 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. Una serie di iniziative di vario genere si susseguono in oltre un mese di tempo: musica, gastronomia, artigianato, solidarietà, giochi, tradizioni, antichi mestieri, saranno i temi attorno ai quali si svolgeranno laboratori, reading, concerti, mercatini, presentazione di libri e tante iniziative rivolte a bambini e ragazzi.

Prossimi appuntamenti. Mercoledì 18 dicembre alle ore 19 in Contrada Mazzuchi, nei pressi di via Antonio Sanfelice, "La Focareddhra", momento di convivialità attorno al fuoco aspettando il Santo Natale (ingresso libero); venerdì 20 "Grande arrivo di Babbo Natale con i suoi Elfi" e martedì 24 "Babbo Natale a Cavallo"; venerdì 27 "La transumanza di Natale. Passeggiata notturna nel centro storico di Tuglie" tra musica, letture e racconti tra le strade del centro storico di Tuglie con la partecipazione di artisti, musicisti, cantori, attori come Dario Muci, Enza Pagliara, Gianluca Longo, Dario De Micheli, Fabrizio Saccomanno, Antonio Calò, Maria Chiara Provenzano, Piero Rocca, Manuela Marrella, Giorgio Maggio e gli Zampognari del Salento; domenica 29 "Cantina Aperta per Presepi in una Notte" con una serie di iniziative dalle ore 17.00 alle ore 23.00; lunedì 30 concerto "Voci per un presepe" alle ore 20.30 nella Chiesa Maria Ss. Annunziata con Rocco Nigro, Antonio Castrignanò, Rachele Andrioli, Redi Hasa, Luigi Marra, Gianni Gelao; venerdì 3 gennaio letture per bambine e bambini e "Mescie e Patruni" di Anna Lena Mercuri, racconti paesani di sacrifici e sudore, storie di rispetto e di educazione, con Ninfa Giannuzzi e Antonio Calò (ingresso 5 euro); lunedì 6 gennaio "La Befana in Cantina".

Tutto il programma di Natale in Cantina sulla pagina FB di Cantina Peparussu - Casa delle tradizioni. Info: 3485465650.

Le luminarie nei pressi di "Cantina Peparussu - Casa delle Tradizioni" sono allestite da Luminarie Cesario De Cagna – Maglie.

Il Presepe di Cantina Peparussu rientra nel percorso della sesta edizione di "Presepi nel Borgo" in programma a Tuglie dal 25 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025: la rassegna presepiale diretta da Gianpiero Pisanello e Marco Donadei offre un percorso unico e suggestivo tra le stradine del centro storico, le case a corte, le case private, i frantoi ipogei, le chiese, le attività commerciali, le cantine, le cripte e gli antichi palazzi alla scoperta di oltre 50 piccoli e grandi presepi in circa 30 differenti location.