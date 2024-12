Un Avvento di speranza: il San Raffaele di Ceglie Messapica diventa una struttura pubblica

CEGLIE MESSAPICA – Nel primo giorno d’Avvento, mentre ci avviciniamo al Santo Natale, la comunità della provincia di Brindisi celebra un evento storico: il passaggio del San Raffaele di Ceglie Messapica sotto la gestione pubblica dell’ASL di Brindisi. Questo significativo traguardo segna un nuovo capitolo per la sanità locale, offrendo nuove prospettive di cura e riabilitazione ai cittadini.

Un centro riabilitativo pubblico di riferimento

Il San Raffaele diventa uno dei più importanti centri riabilitativi pubblici della Regione Puglia, risultato di un percorso lungo e determinato. Anni di lotte, tanto da parte dei lavoratori della struttura quanto delle istituzioni regionali, hanno reso possibile questa trasformazione.

Il passaggio da privato a pubblico assicura la continuità di servizio e valorizza le competenze dei professionisti che da anni operano con dedizione e competenza. Tommaso Gioia, in rappresentanza del personale e delle istituzioni coinvolte, ha sottolineato l’importanza di questa transizione:

“La loro dedizione e professionalità sono il cuore pulsante di questa struttura. È nostro dovere garantire che possano continuare a operare in un ambiente che riconosce e valorizza il loro contributo. La tutela dei lavoratori è al centro della nostra missione e non ci fermeremo finché non saremo certi che i loro diritti siano pienamente rispettati.”

La Regione Puglia e l’impegno per l’eccellenza sanitaria

Con questo passaggio, la Regione Puglia riafferma la centralità della sanità pubblica e l’impegno nel garantire servizi di alta qualità ai cittadini. Il progetto è stato possibile grazie al sostegno del Presidente della Regione, che ha creduto fermamente nella sua realizzazione.

Inoltre, un ruolo cruciale è stato svolto dal Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, la cui guida è stata determinante per un processo di transizione senza intoppi. Il successo del progetto è una testimonianza del lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore sanitario.

Un simbolo di speranza per la comunità

La trasformazione del San Raffaele in una struttura pubblica rappresenta un segnale di speranza per il futuro della sanità nella provincia di Brindisi. Ora, la comunità può contare su un centro all’avanguardia per la riabilitazione, in grado di rispondere con professionalità e umanità alle esigenze dei pazienti.

Questo traguardo, raggiunto grazie alla visione e all’impegno condivisi, si inserisce in un percorso più ampio verso una sanità più inclusiva, accessibile e di qualità.

Guardando avanti con fiducia

Nel clima di riflessione e preparazione del periodo d’Avvento, questo momento di festa diventa anche un invito all’unità e alla collaborazione per migliorare i servizi pubblici.

Ai cittadini della provincia di Brindisi, questa trasformazione offre non solo un motivo di orgoglio, ma anche una concreta prospettiva di benessere e cura. È un dono prezioso, un segno di quanto possa essere realizzato quando istituzioni e comunità lavorano insieme per il bene comune.