Arisa, aria di 'sold out' a Taranto

TARANTO - «Taranto, città bellissima, piena di storia, mare e affetto: torno e quasi quasi mi trasferisco qui». La scorsa estate dal palcoscenico dell'Oasi dei Battendieri in occasione di uno dei concerti del MediTa. Promessa mantenuta, almeno sul secondo concerto tarantino, che fa il paio con quella del pubblico che aveva invocato un bis in teatro. Quello di Arisa sarà il quinto concerto della Stagione Eventi musicali 2024/2025, in programma mercoledì 4 dicembre 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto con l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.A cura dell'Orchestra Magna Grecia, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, la Stagione si avvale della preziosa collaborazione di BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.Poltronissima: 60euro; Platea e Prima galleria: 45euro; Seconda galleria: 35euro; Terza galleria: 25euro. Biglietti su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . La Stagione Eventi musicali 2024/2025 è presente anche su Facebook e Instagram.Molto amata dal grande pubblico, Arisa partecipa più volte al Festival di Sanremo, nel 2009 debutta nella categoria Nuove Proposte con il brano "Sincerità". Torna sul palco dell'Ariston, categoria Artisti, con "Malamorenò". Nel 2012 è seconda con la canzone "La notte". Vince due anni dopo con il brano "Controvento" e partecipa ancora con "Guardando il cielo". Fra i suoi ultimi singoli, "Non vado via". Arisa è stata, inoltre, co-conduttrice di Sanremo, giudice di X Factor, coach di The Voice of Italy, Amici di Maria De Filippi, The Voice Kids, concorrente di Ballando con le stelle e attrice nel film "La peggior settimana della mia vita".Nel settembre 2024, partecipa al MediTa, registrando "sold out" in ventiquattro ore. Dal palco dell'Oasi dei Battendieri e in conferenza promette di tornare presto in teatro. Promessa mantenuta.Prossimo appuntamento: Colapesce Dimartino, lunedì 9 dicembre, ore 21.00 Teatro Orfeo di Taranto. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Davide Rossi. Poltronissima: 60euro; Platea e Prima galleria: 45euro; Seconda galleria: 35euro; Terza galleria: 25euro.