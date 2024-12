Un dono per la Città di Bari: Maldarizzi Automotive illumina Piazza dell’Odegitria

BARI – È un angelo di mille lucine a rendere magica Piazza dell’Odegitria quest’anno. Come da tradizione, anche per questo Natale, Maldarizzi Automotive ha voluto offrire alla Città di Bari un dono simbolico, destinato a rafforzare il legame con la comunità.La cerimonia di accensione dell’illuminaria è avvenuta ieri, ai piedi della Cattedrale di San Sabino, nel cuore del centro storico di Bari. L'evento, fortemente voluto da Maldarizzi Automotive in collaborazione con il Municipio I e il Comune di Bari, è stato animato da un Concerto di Natale a cura del coro della Fondazione E.P.A.S.S.S e di "Note di Puglia", associazioni impegnate nella riabilitazione e integrazione sociale delle persone affette da sofferenza mentale.“Quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, donando alla città un angelo quale simbolo di pace e serenità. Crediamo fermamente nel valore del “far rete” e nella valorizzazione del nostro territorio. Siamo felici di poter offrire il nostro contributo alla comunità che ci accoglie con grande fiducia da anni”. Queste le parole del Cavaliere del Lavoro, Francesco Maldarizzi, entusiasta per il valore simbolico dell’iniziativa.“Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a Maldarizzi Automotive per aver pensato al nostro coro in occasione di un evento così significativo, che rappresenta una straordinaria sensibilità verso l’inclusione e il valore della comunità. Eventi come questo non sono solo simbolici, ma vere occasioni di condivisione, il modo migliore per celebrare lo spirito del Natale con fiducia e apertura verso il futuro”, ha commentato Vincenzo Purgatorio, Amministratore Delegato della Fondazione.L'evento, presentato dall'artista e comico Antonio Stornaiolo a titolo gratuito, ha coinvolto tutta la cittadinanza e ha rappresentato una preziosa occasione per rafforzare il senso di comunità. Per i saluti istituzionali, presente la dott.ssa Annamaria Ferretti, presidente del Municipio I, insieme all’assessore Pietro Petruzzelli e Francesco Lanzolla, Don della Cattedrale di San Sabino che ha ospitato la manifestazione.