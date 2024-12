Trani, un Natale incantato in via Mario Pagano per il cartellone 'Le Vie del Natale'

BARI - La magia delle feste si accende nel cuore di Trani con un ricco programma di eventi ed emozioni, trasformando via Mario Pagano in un luogo incantato dove tradizione, musica e creatività si fondono. Grazie al cartellone “Le Vie del Natale”, promosso dalla Città di Trani, la strada continua a regalare un’atmosfera calda e accogliente, capace di coinvolgere tutta la famiglia.

Laboratori, concerti e un'atmosfera a lume di candela

Via Mario Pagano, punto d’incontro tra la Trani antica e moderna, si anima di eventi speciali per grandi e piccini fino alla Vigilia di Natale. Organizzati dall’Associazione della Croce Bianca Onlus, in collaborazione con le attività commerciali locali e Visit Trani, gli appuntamenti celebrano il Natale con creatività e suggestione.

Dopo il successo del primo fine settimana, inaugurato dalla diretta di Radio Selene, il programma continua sabato 21 dicembre con un laboratorio per bambini (6-10 anni) dedicato alla creazione di dolci natalizi. Curato da Anna Maria Barnabà, l’evento, già sold out, si terrà alle 16:30 presso il Ristorante Fefino (via Mario Pagano 176).

La magia si intensifica la sera stessa, dalle 20:00, con il concerto “Candle Lights” a cura dell’associazione Percussion Art. In via Mario Pagano 203 (o al Ristorante Fefino in caso di pioggia), il duo Kora Connection trasporterà il pubblico in un viaggio musicale unico. Diego Catalano e Stefano Del Sole, attraverso strumenti come kora, vibrafono e marimba, fonderanno sonorità africane e sperimentazioni contemporanee. Le candele e la world music creeranno un'atmosfera magica, evocando un Natale incantato.

Creatività sostenibile per i più piccoli

La Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, dalle 10:00 alle 12:30, si terrà un "Laboratorio di riciclo creativo" sul piazzale dell’ex Teatro-Cinema Impero, curato dall’Associazione Il Colore degli anni. In caso di maltempo, l’evento si sposterà al Ristorante Fefino. Un momento per educare al rispetto dell’ambiente e dare spazio alla fantasia dei più giovani.

Una strada che racconta il Natale

Oltre agli eventi, via Mario Pagano si trasforma in un percorso suggestivo, addobbato a festa, dove fare shopping tra le botteghe artigiane e gustare le specialità locali. Le attività che animano la strada hanno aderito con entusiasmo al cartellone natalizio, contribuendo a creare un'atmosfera unica. Tra queste: Lab.Restyling, Sopra alla Nonna, Gica, Super Bar, Stile Vogue Boutique, Retrò Giuseppe Bove fotografo, Corniceria d’arte Michelangelo, Abitare Trani, Terza Luna, e molte altre.

Un sincero ringraziamento va agli organizzatori e ai commercianti che hanno reso possibile questa magica iniziativa, sottolineando l'importanza del commercio di prossimità e del coinvolgimento della comunità.

Un Natale da vivere e condividere

“Le Vie del Natale” si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la magia delle feste tra tradizioni, musica e convivialità. Via Mario Pagano, con le sue luci e suoni, continua a essere il cuore pulsante di un Natale incantato che abbraccia tutta Trani.