Visita del Metropolita di Kiev e Ucraina Epifanio I in Italia: preghiera per la pace a Bari

BARI - Una Divina Liturgia e una preghiera sulla tomba di San Nicola nella Basilica Pontificia di Bari saranno al centro della visita del Metropolita di Kiev e Ucraina, Epifanio I. L’evento, previsto per domenica 15 e lunedì 16 dicembre, è dedicato alla richiesta di una pace "giusta", alla fine della guerra in Ucraina e al ritorno della tranquillità per il popolo ucraino. La visita è stata annunciata dall’Ambasciatore d’Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash, e dal suo delegato Alessandro De Biase.

Programma della visita

La visita del Metropolita Epifanio I rappresenta un momento storico, essendo la sua prima volta in Italia. Gli incontri istituzionali si svolgeranno nelle città di Bari, Matera, Altamura e Gravina in Puglia. Precederà la visita un incontro con il Santo Padre Papa Francesco, programmato per il 13 dicembre in Vaticano.

Dettagli della visita:

Bari, lunedì 16 dicembre

Ore 8.30: Accoglienza da parte del sindaco di Bari, Vito Leccese, presso la Basilica Pontificia di San Nicola.

Ore 9.30: Divina Liturgia nella cripta della Basilica e preghiera sulla tomba di San Nicola.

Ore 11: Conferenza stampa nel salone delle conferenze della Basilica, con la partecipazione del Metropolita e dell’Ambasciatore Yurash.

Ore 12: Incontro privato con Monsignor Giuseppe Satriano, Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto.

A seguire: Visita alla Cattedrale di San Sabino e al Museo Diocesano della città.

Matera, domenica 15 dicembre

Ore 9.30: Accoglienza in Episcopio da parte di Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina, e incontro privato.

Ore 10.20: Visita alla Cattedrale “Maria Santissima della Bruna”.

Ore 10.30: Conferenza stampa nel Salone degli Stemmi in Episcopio.

A seguire: Visita al centro storico e alla zona dei Sassi.

Ore 12: Preghiera liturgica nel Santuario di Santa Maria della Palomba.

Altamura, domenica 15 dicembre

Ore 13.30: Visita alla Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Gravina in Puglia, domenica 15 dicembre

Ore 15: Visita alla Concattedrale di Santa Maria Assunta, al Museo e Biblioteca "Fondazione Ettore Pomarici Santomasi" e ad altri luoghi simbolici della città.

Ore 17: Incontro con Monsignor Giuseppe Russo, Vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina e Acquaviva delle Fonti.

A seguire: Preghiera liturgica nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.

