Volo da Tenerife a Roma, guasti elettrici all’aereo Ryanair sul Tirreno in fase di discesa

La segnalazione era partita dal Boeing 737-800 della Ryanair, registrato EI-ESS, in volo FR-245, mentre era in rotta sul Tirreno, a ovest di Roma, quando, nella fase iniziale di discesa, l'equipaggio ha segnalato problemi elettrici che hanno richiesto un intervento di emergenza all'aeroporto. L'aereo è atterrato sulla pista 34R di Fiumicino circa 25 minuti dopo ed è stato controllato dai servizi di emergenza prima che l'aereo rullasse verso il piazzale dopo avere annullato l'emergenza.





I vigili del fuoco, come da prassi in questi casi, erano pronti a intervenire con una schiuma speciale in grado di permettere in queste situazioni di attutire gli atterraggi potenzialmente a rischio. Non era chiaro, infatti, se il guasto elettrico potesse aver influito anche sulla possibilità del velivolo di estrarre i carrelli e tutti i dispositivi a effettuare la manovra.





Per fortuna, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è stato necessario ricorrere a nulla di tutto ciò: l'aereo è riuscito comunque ad atterrare e i passeggeri a bordo, di fatto, non si sono accorti di nulla o quasi. L'aereo in questione è tornato in servizio circa 43,5 ore dopo l'atterraggio.



ROMA - Il protocollo di emergenza è scattato senza attendere un solo secondo il 15 dicembre 2024. Quando il comandante dell’aereo, partito da Tenerife Sud e diretto a Roma Fiumicino, ha segnalato alla torre di controllo dell'aeroporto della capitale italiana che a bordo si era registrato un non meglio precisato problema elettrico, si è deciso di avviare immediatamente la procedura per gli atterraggi di emergenza. E così, in pista allo scalo islandese, si sono presentati i vigili del fuoco, polizia e il personale che gestisce l’aeroporto a disposizione.