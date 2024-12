La Russia tuttavia non ha ancora fornito molti dettagli. I test preclinici mostrano che il vaccino inibisce la crescita del tumore e la diffusione del cancro, secondo Alexander Gintsburg, direttore del Centro nazionale di ricerca Gamaleya per l’epidemiologia e la microbiologia. I vaccini a mRNA funzionano introducendo un pezzo di RNA messaggero nel corpo, spingendo le cellule a produrre una proteina specifica. L'RNA è una molecola polimerica essenziale per la maggior parte delle funzioni biologiche nelle cellule viventi. Il vaccino inibisce la crescita e la diffusione del cancro, affermano gli scienziati russi. Il sistema immunitario riconosce questa proteina come estranea e produce anticorpi per combatterla.





Nel caso del cancro, questo processo è adattato per aiutare il sistema immunitario a localizzare e attaccare le cellule tumorali. Dieci mesi fa, il presidente russo Vladimir Putin annunciò che gli scienziati russi erano vicini alla creazione di vaccini contro il cancro che presto avrebbero potuto essere disponibili per i pazienti. Molti paesi e aziende stanno lavorando ai vaccini contro il cancro.





L’anno scorso il governo britannico, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha firmato un accordo con la tedesca BioNTech per avviare studi clinici che forniranno “trattamenti contro il cancro personalizzati”, con l’obiettivo di raggiungere 10.000 pazienti entro il 2030. Le aziende farmaceutiche Moderna e Merck & Co stanno sviluppando un vaccino sperimentale contro il cancro che, secondo uno studio intermedio, riduce la possibilità che il melanoma, il cancro della pelle più mortale, si ripresenti o muoia dopo tre anni di trattamento.

MOSCA - Il cancro è uno dei problemi sanitari più gravi osservati oggi nei paesi sviluppati. La Russia ha annunciato di aver sviluppato un vaccino a mRNA che combatte la malattia e che dovrebbe essere reso disponibile gratuitamente ai pazienti dall'inizio del 2025, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Andrey Kaprin, direttore generale del Centro di ricerca medica radiologica, sotto il Ministero della Sanità russo, ha detto a Radio Rossiya: "La Russia ha sviluppato il proprio vaccino mRNA contro il cancro, sarà distribuito gratuitamente ai pazienti".