X Factor 2025, i casting si svolgeranno in crociera

MSC Lirica diventa la nave ufficiale di X Factor Italia, offrendo nel corso dei suoi itinerari nel Mediterrano esperienze musicali e opportunità uniche per il pubblico a bordo.





MSC Crociere annuncia la partnership con X Factor Italia, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che ha conquistato milioni di appassionati. MSC Lirica sarà il cuore pulsante della transizione dall’edizione 2024 a quella del 2025, offrendo ai suoi ospiti una combinazione unica di intrattenimento e opportunità di partecipazione.





A partire da gennaio 2025, la nave nel corso della navigazione ospiterà i casting ufficiali per l’edizione 2025 di X Factor. I passeggeri potranno mettersi in gioco registrando il proprio provino nelle speciali "Recording Box" allestite a bordo. Ogni partecipante potrà presentarsi, scegliere un brano e cantarlo davanti alla telecamera. I video migliori saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i candidati per le audizioni ufficiali. Questa iniziativa trasforma il viaggio in mare in una porta d’accesso verso il palco del talent show più amato d’Italia.





Non solo casting: MSC Lirica offrirà anche 11 serate musicali esclusive con i concorrenti dell’edizione 2024 di X Factor, che si esibiranno sul palco del teatro Broadway della nave. Ogni settimana, un talento emergente proporrà i brani che lo hanno reso protagonista dello show, regalando agli ospiti un’esperienza unica. Le serate si concluderanno con la possibilità di incontrare i protagonisti durante i meet&greet organizzati a bordo.





Inoltre, i fan dello show potranno acquistare merchandising ufficiale di X Factor direttamente sulla nave, portando a casa un ricordo esclusivo di questa avventura.





Questa collaborazione si svilupperà anche attraverso i canali social di X Factor e Sky Italia, accompagnando il pubblico in un racconto visivo emozionante che unisce la magia della musica al fascino del mare. Per la prima volta, il mondo di X Factor arriva su una nave da crociera, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e indimenticabile.