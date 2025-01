31 gennaio '65: il Foggia stese l'Inter di Herrera

NICOLA ZUCCARO - Il 31 gennaio 1965, il Foggia di Oronzo Pugliese ospitò la grande Inter di Helenio Herrera. Al "Pino Zaccheria", nella gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A, andò in scena il confronto che oppose i due "maghi" per eccellenza di quel periodo d'oro del calcio italiano: Oronzo Pugliese, allenatore dei foggiani, ed Helenio Herrera, tecnico degli interisti.

Per la cronaca, vinse il Foggia 3-2 con i gol segnati per i rossoneri da Lazzotti e da Nocera, autore di una doppietta inframmezzata dalle reti del momentaneo 2-2 a firma di Peirò e di Suarez. Questa partita, alla sua vigilia, riservò un momento particolare per la visita dell'Inter a Padre Pio presso il Convento dei Frati Cappuccini in San Giovanni Rotondo.

Secondo il racconto del portiere nerazzurro Giuliano Sarti in un documentario, il frate di Pietrelcina avrebbe detto alla comitiva interista guidata da Helenio Herrera: "In casa nostra non potete vincere, ma lo scudetto sarà vostro". E così fu: il giorno dopo si avverò la sua profezia con la sconfitta dell'Inter contro il Foggia e con la vittoria nerazzurra del campionato 1964-65, alla quale seguì la conquista della Coppa dei Campioni e di quella Intercontinentale.

Sessant'anni dopo, la memoria di quel successo che segnò la storia del Foggia e di Foggia resta conservata nei numerosi filmati di quella partita, nel libro scritto dal giornalista Domenico Carella dal titolo Foggia-Inter 3-2. L'impresa degli Eroi di Pugliese, edito da Il Castello Edizioni nel 2014, e da una targa commemorativa ubicata all'interno dello Stadio Zaccheria, che venne scoperta il 31 gennaio 2015.