A Porto Cesareo nascerà un altro lido attrezzato per persone con diverse abilità

Ammesso a finanziamento il progetto presentato in Regione





PORTO CESAREO (LE) - Porto Cesareo avrà un secondo lido balneare attrezzato per persone con diverse abilità. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 20mila euro, a seguito di un progetto ad hoc studiato e messo a punto per realizzare una seconda struttura nella località di Torre Lapillo.





Già nel 2023, sulla spiaggetta interna di Porto Cesareo, era stato inaugurato un lido per diversamente abili "attrezzando un tratto di spiaggia libera fruibile dai nostri concittadini e turisti che hanno bisogno si spazi ed attrezzature adeguate per godere dell'estate e del nostro mare. Anche il lido sulla 'spiaggetta' era stato realizzato grazie ad un finanziamento regionale, in collaborazione con la grande famiglia di Io Posso, antesignana di un progetto di inclusione straordinario e senza precedenti" ricorda la sindaca Silvia Tarantino.





Sulla scorta di quel progetto vincente, confortati dal successo di pubblico e di accessi alla spiaggetta "Io Posso", per le stagioni 2023 e 2024, il nuovo passo in avanti, verso un altro progetto inclusivo che vedrà la luce in tempi rapidi.





Alla fine della scorsa estate "ci siamo ritrovati sulla spiaggetta di Porto Cesareo per ricordare insieme l’impegno profuso e gli sforzi fatti per arrivare ad avere un servizio che è stato apprezzato, scelto da tantissimi turisti in arrivo da ogni parte d’Italia e dall’estero – commenta l’assessore al ramo Barbara Paladini -. Il tempo ci ha dato ragione e non ci siamo fermati, dotare di servizi reali il nostro territorio è fondamentale per una crescita che sia trasversale, piena e reale. Il 10 settembre mentre stavamo a ammainando la bandiera per chiudere la stagione estiva 2024, stavamo provando a presentare un altro bando per l’apertura di un lido dotato per disabili a Torre Lapillo, oggi anche quel sogno è diventato realtà".