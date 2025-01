'Monopoli Destinazione Natale', gli appuntamenti dal 3 al 6 gennaio 2025

MONOPOLI (BA) - Fino al 6 gennaio a Monopoli è festa. Prosegue ‘Monopoli Destinazione Natale’, il cartellone degli eventi natalizi organizzato in collaborazione dal Comune di Monopoli e dall’agenzia di comunicazione Amaranto. Durante questi giorni in tanti, tra giovani, adulti, bambini, cittadini e turisti, hanno popolato la città e preso parte alle attività in programma rendendo l’atmosfera ancora più speciale. E la magia non è ancora finita. - Fino al 6 gennaio a Monopoli è festa. Prosegue ‘Monopoli Destinazione Natale’, il cartellone degli eventi natalizi organizzato in collaborazione dal Comune di Monopoli e dall’agenzia di comunicazione Amaranto. Durante questi giorni in tanti, tra giovani, adulti, bambini, cittadini e turisti, hanno popolato la città e preso parte alle attività in programma rendendo l’atmosfera ancora più speciale. E la magia non è ancora finita.





In attesa dell’Epifania e di salutare così il Natale, sono numerosi i momenti da vivere insieme in questo lungo weekend. Si comincia oggi, venerdì 3 gennaio, con lo spettacolo magico di bolle di sapone giganti (ore 19:00, piazza Vittorio Emanuele II), il torneo di briscola in contrada Antonelli (ore 19:30) e il dj set sotto le stelle con Francesco Belze (ore 21:00, piazza Garibaldi).





Sabato 4 gennaio la Biblioteca Civica La Rendella ospiterà, dalle 17:00 alle 23:00, la Maratona Harry Potter, proiezioni in collaborazione con Contrada 100. Dalle ore 18:30, al Convento-Parrocchia "SS. Trinità" in san Francesco da Paola", andrà in scena il presepe vivente giunto alla 28^ edizione, alle 19:30 la chiesa Sant’Angelo accoglierà la musica del duo Sebastiano Fanelli (tenore) e Paolo Battista (chitarra). Per i più piccoli, appuntamento dalle ore 19:00 in piazza Vittorio Emanuele II con lospettacolo dei clown e i selfie con gli elfi.





Il ricco programma di domenica 5 gennaio inizierà alla Biblioteca Civica con lo spettacolo di magia a cura di CircoMagico (ore 17:00) e la Maratona Harry Potter, proiezioni in collaborazione con Contrada 100 (ore 17:00-23:00). In piazza Palmieri dalle ore 18:00 sarà allestita un’area baby (0-3 anni) con mini laboratori e giostrine, alla chiesa Sant’Angelo la presentazione del libro "Liberi da un peso" del prof. Mauro Destino. Dalle ore 18:30 in contrada Antonelli andrà in scena la 73^ edizione della Sacra rappresentazione dei Magi con la Santa Messa e la sagra delle pettole. Dalle 19:00 al castello Carlo V spazio alla musica con Hit Parade sotto il Castello, con Francesco Belze dj e Tony.mc voice. Alle ore 20:00, con partenza dalla chiesa di Sant’Angelo, sarà la volta dello spettacolo teatrale itinerante "Straniero? Grazie no!" sul tema della immigrazione.





Lunedì 6 gennaio si comincia al Teatro Radar con The Barnard Loop - Dispensa Barzotti (ore 18:00), a seguire, alle 18:30, in contrada Antonelli la Sacra rappresentazione dei Magi con la Santa Messa e la sagra delle pettole e al Convento-Parrocchia "SS. Trinità" in san Francesco da Paola il presepe vivente e la sagra delle orecchiette. Alle 19:00 in piazza Vittorio Emanuele II, con la rivolta delle befane, salutiamo il Natale in compagnia della simpatica vecchietta dispensatrice di dolcezze. La serata si concluderà alla chiesa Sant’Angelo (ore 19:30) con il concerto del soprano Marzia Saba Rizzi accompagnata al pianoforte dalla prof.ssa Angela Pascale.





A fare da cornice agli eventi in programma le 15 installazioni dislocate nel cuore di Monopoli in cui immergersi, scattare una foto e condividerla sui social taggando ‘Monopoli Destinazione Natale’. Ogni installazione del centro storico è dotata di un QR code. Inquadrandolo si otterrà, per ogni postazione, una parola o una sequenza di parole che formeranno una frase. La "frase magica" da comunicare a Babbo Natale. In questi giorni Babbo Natale accoglierà i suoi piccoli e grandi amici nella dimora di Palazzo Palmieri, nei seguenti orari: venerdì 3 gennaio ore 18-22, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio ore 10-13 e 18-22. Per tutto il periodo della festa da non perdere le esposizioni dei presepi nelle chiese della città.