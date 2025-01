Acqua, prezzi, dazi e costi di produzione: CIA Capitanata si mobilita

SAN SEVERO – La crisi idrica che rischia seriamente di lasciare a secco l’agricoltura di Capitanata per tutto il 2025, il conseguente e probabilissimo rischio di una forte riduzione di tutte le produzioni (a cominciare da quella di ortaggi, frutta e pomodoro); il perdurante squilibrio nella distribuzione del valore lungo le filiere, con la penalizzazione dei produttori a vantaggio di speculatori, intermediari, GDO e parte industriale; l’insostenibile aumento dei costi di produzione, con la concorrenza sleale dei Paesi che producono con costi minori e potendo utilizzare fitofarmaci vietati in Italia.

Sono questi alcuni dei temi che CIA Agricoltori Italiani di Capitanata ha deciso di portare all’attenzione di istituzioni, politica e pubblica opinione attraverso l’inizio di una campagna informativa, di proposte e rivendicazioni che partiranno dal basso, coinvolgendo le Comunità, a partire naturalmente dagli agricoltori, in ogni singolo territorio della provincia di Foggia. Il tour di mobilitazione comincerà a San Severo mercoledì 29 gennaio, alle ore 17, nella sede del GAL Daunia Rurale in via Padre Matteo D’Agnone.

Il focus dell’iniziativa è “Agricoltura al bivio: più valore a chi produce”. “C’è una crescente preoccupazione rispetto allo spauracchio dei dazi annunciati da Trump sui prodotti che gli Stati Uniti importano da noi”, spiega CIA Capitanata attraverso una nota. “Ma le questioni irrisolte e da affrontare sono davvero molte, comprese la mancata operatività delle misure di Granaio Italia che avrebbero già dovuto essere in vigore e la questione inerente alle assicurazioni dei trattori utilizzati solo nei campi e non su strada”.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Vincenzo Simeone, presidente GAL Daunia Rurale 2020, e di Francesco D’Angelo, componente comitato esecutivo provinciale di CIA Capitanata. Sarà Angelo Miano, presidente di CIA Agricoltori Italiani di Capitanata a illustrare la relazione con dati, proposte e piattaforma rivendicativa per il rilancio di un comparto che, in provincia di Foggia, sta affrontando da troppo tempo alcune emergenze irrisolte e divenute croniche: tra queste, ad esempio, ci sono anche la scarsa sicurezza nelle campagne. L’incontro sarà moderato da Nicola Cantatore, direttore di CIA Capitanata, che coordinerà il dibattito successivo alla relazione di Miano e gli interventi degli amministratori comunali di San Severo.