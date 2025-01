Istat: cresce il Pil della Puglia nel 2023, +1,1%. Emiliano e Delli Noci: “Innovazione al centro del nostro impegno”

BARI - La Puglia continua a registrare una crescita economica significativa: nel 2023 il Prodotto Interno Lordo (Pil) regionale è aumentato dell’1,1% rispetto al 2022, attestandosi a 87,046 miliardi di euro. A confermarlo è il report Istat sui conti economici territoriali 2021-2023, pubblicato questa mattina.

Dopo il balzo record del +5,4% nel 2022, il Pil regionale ha guadagnato ulteriori 949 milioni di euro, segnando una performance superiore rispetto alla media nazionale, che si attesta sullo 0,7%.

Dati in evidenza

Il Pil pro capite in Puglia è passato dai 20.200 euro del 2021 ai 23.500 euro del 2023 , con una crescita costante anno dopo anno.

ai , con una crescita costante anno dopo anno. Il reddito disponibile per abitante è aumentato, raggiungendo i 17.148 euro nel 2023, rispetto ai 16.472 euro dell’anno precedente.

Emiliano: "Un segnale incoraggiante"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato i dati sottolineando la solidità del sistema economico regionale:

“Un importante segnale di crescita arriva oggi da Istat: è un dato incoraggiante che testimonia la tenuta del sistema e l’efficacia delle nostre azioni. La Puglia sta consolidando il suo percorso di sviluppo economico, dimostrando di essere un punto di riferimento per il mondo produttivo. I risultati che vediamo oggi sono il frutto di un lavoro costante e strategico.”

Delli Noci: "Innovazione al centro degli investimenti"

L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, ha evidenziato il ruolo degli investimenti nell’innovazione e nell’occupazione:

“I numeri sull’aumento degli occupati, cresciuti di 7mila unità nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, confermano il dinamismo della regione. L’aumento del tasso di occupazione dal 51,0% al 51,3% è un altro segnale positivo. Inoltre, la programmazione regionale 2021-2027 ha già attratto progetti per un valore di circa 1,9 miliardi di euro, fortemente orientati all’innovazione.”

Delli Noci ha sottolineato come la Puglia stia guadagnando reputazione a livello nazionale e internazionale, investendo in progetti dall’alto valore aggiunto e rafforzando la competitività del territorio.

Prospettive future

Con questi dati, la Puglia si conferma una regione in crescita, capace di affrontare le sfide economiche con una strategia orientata allo sviluppo sostenibile e all’innovazione. L’obiettivo, secondo Emiliano e Delli Noci, è proseguire su questa strada per garantire un futuro di prosperità e stabilità economica per la regione.