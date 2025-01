Albano Carrisi presenta il suo libro "Il sole dentro" a Locorotondo

LOCOROTONDO - Venerdì 31 gennaio, alle ore 19:00, l’Auditorium dell’I.I.S.S. Caramia Gigante di Locorotondo ospiterà un evento straordinario per gli appassionati di musica, cultura e letteratura. Albano Carrisi, icona della musica italiana, presenterà il suo ultimo libro, "Il sole dentro", edito da Mondadori, in una serata ricca di emozioni e riflessioni.

Il libro, che racconta la sua vita, le sue passioni e il suo percorso artistico e umano, offre al lettore uno sguardo intimo sulle esperienze che hanno plasmato l'artista, trasformandolo in una delle voci più amate di sempre.

La serata è organizzata dal noto editore e giornalista Antonio Rubino, che celebra i 25 anni di Puglia Press, la prima testata freepress del centro-sud Italia. L’evento è patrocinato dal Comune di Locorotondo e si terrà in un luogo dal profondo valore simbolico per Albano: Locorotondo è infatti la città natale di Giuseppe Giacovazzo, giornalista di fama, ex direttore del TG1 e della Gazzetta del Mezzogiorno, nonché autore del celebre brano di Albano "Coraggio e Vai".

Albano ha espresso grande entusiasmo per la scelta dell’Auditorium dell’Istituto Agrario, un luogo che coniuga tradizione e modernità e che si collega idealmente alla sua passione per la viticoltura. Il cantante è infatti un rinomato produttore di vini nella sua tenuta a Cellino San Marco, consolidando il suo legame con il territorio pugliese.

Pur non partecipando al Festival di Sanremo 2025, Albano continua a essere una presenza fondamentale della scena musicale italiana e internazionale. I suoi successi come "Felicità", "Nostalgia Canaglia" e "È la mia vita" hanno segnato generazioni di ascoltatori. La sua agenda, inoltre, è ricca di appuntamenti internazionali: il giorno successivo all'evento di Locorotondo, sarà protagonista di una tappa a Parigi, confermando la sua fama oltre i confini nazionali.

L’ingresso è libero e gratuito, ma, dato il numero limitato di posti (300), si consiglia vivamente la prenotazione al numero 080 4800600.

Un’occasione unica per il pubblico di incontrare Albano, ascoltare i racconti della sua vita straordinaria e vivere una serata che unisce arte, cultura e territorio.

Per ulteriori informazioni:

Puglia Press - Ufficio Stampa

Telefono: 080 4800600