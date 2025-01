Al Demodè Club Quadraccio & Baribanda con il live “Citte citte a fa iose”

BARI - Venerdì 10 gennaio, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, si terrà il concerto “Citte citte a fa la iose” di Quadraccio & Baribanda, che proporranno musica pop-rock d’autore inedita e famosi brani editi di grandi cantautori italiani.

Sul palco, insieme a Tony Quadrello (alias Quadraccio) in voce e alla chitarra acustica, ci saranno anche Leonardo Torres alle tastiere, Max Monno alla chitarra elettrica, Francesco Galizia a sax e fisarmonica, Beppe Sequestro al basso elettrico, Felix Di Turi alla batteria e le cantanti Alessandra Pipino e Graziana “Jana” Campanella.

Durante la serata gli otto artisti, coniugando la musica d’autore locale con il grande cantautorato italiano, suoneranno sia le dieci tracce presenti nell’omonimo album prodotto da Quadrello e dal maestro Luigi Patruno che l’ultimo singolo “L’Assassina Barese”, inno al piatto della cucina barese divenuto simbolo della cultura locale, ma anche canzoni come “Kapafreska”, “Balletto Barese (Cuss addò stam)”, “Sanda Necole va pe mare”, “Vecchia Bari”, “U blues di Tonin” e così via, tutte canzoni pregnanti di baresità e di un linguaggio contenente in esso la storia di un popolo.

“L’intento di questo progetto è stato quello di provare a dar vita a un filone artistico-musicale che riscopre la territorialità e il dialetto barese – ha spiegato Tony Quadrello. – Abbiamo sia riarrangiato alcuni brani della tradizione musicale barese che prodotto alcuni inediti. Ognuno di questi lavori porta il linguaggio barese, oltre il folk, verso il pop e addirittura il rock”.

La band, composta da importanti nomi della scena musicale locale noti su tutto il territorio nazionale, proporrà anche i più famosi successi di autori come Lucio Dalla, Samuele Bersani, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Domenico Modugno, Caparezza e tanti altri, in quello che si prospetta essere un viaggio emotivo ludico e intrigante di musica e parole nel raffinato e variegato cantautorato del nostro Paese. Canzoni storiche e coinvolgenti, che il pubblico di solito non può evitare di cantare, saranno infatti proposte con lo stile tipico di questa band capitanata da Tony Quadrello.