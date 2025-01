Tragedia a Santo Spirito: 60enne trovato morto con ferite da accoltellamento, indagini in corso

BARI - Una tragedia ha scosso la zona del lungomare di Santo Spirito, a Bari, dove un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, con evidenti segni di ferite da accoltellamento. Il corpo senza vita della vittima è stato scoperto da un vicino di casa, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuto anche il cognato dell'uomo, visibilmente scosso dalla tragica scoperta.

Secondo le prime ricostruzioni, oltre alle tracce di sangue, gli investigatori hanno trovato elementi che potrebbero suggerire l'uso di sostanze stupefacenti, poiché sono stati rinvenuti segni di droga all'interno dell'abitazione. Le forze dell'ordine, tra cui i Carabinieri e la Scientifica, sono intervenute prontamente per eseguire i rilievi e avviare le indagini.

Le strade della zona sono state bloccate per consentire l'esecuzione dei necessari accertamenti, mentre è partita una vera e propria caccia all’uomo per identificare il responsabile di questo terribile omicidio. Le autorità stanno cercando di raccogliere informazioni e testimonianze utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all'assassino.