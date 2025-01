Al Demodè Club si balla e si canta con il party ‘Festa totale'

MODUGNO - Domenica 5 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba) si terrà “Festa Totale”, party-evento mainstream che sta girando le migliori discoteche italiane e che vedrà esibirsi in consolle il dj Sonik.Durante la serata l’energia della musica pop irromperà tra il pubblico e la potenza della musica elettronica regalerà uno show unico, una fusione esplosiva di musica iconica e ritmi irresistibili. “Il progetto è pensato per far divertire tutti – ha spiegato il dj –. Il motto è cantare a squarciagola e ballare, e la parola d’ordine è puro divertimento. Il tour club che proponiamo in tutta Italia è nato a seguito dal programma televisivo ‘Live in’, andato in onda su alcune emittenti nazionali”.Sonik, al secolo Simone Governali, è un produttore e musicista piemontese classe 1986. Durante il suo percorso artistico è stato ospite nei club, nelle discoteche e nei festival più prestigiosi d’Europa con un tour di oltre 250 date. Ha prodotto il format musicale “Supersonika”, un contenitore musicale che ha coinvolto tantissimi artisti dance nazionali e internazionali, mentre nel 2018 ha collaborato con l’artista Jay Santos, autore della hit mondiale “Caliente”, con cui ha presentato “Mamy don’t cry!”. Nel 2020, insieme a Johnson Righeira, ha pubblicato una nuova versione de “L’estate sta finendo”, inconfondibile brano cult degli anni ’80.La sua esibizione si baserà sul suono di tendenza e l’elettronica, mentre proporrà le canzoni degli artisti che hanno segnato la storia dagli anni ’90 sino ad oggi, in uno spettacolo di quasi due ore che sarà accompagnato da grandi effetti scenici, suoni e luci inquietanti. Sonik proporrà sia i suoi brani inediti, tra cui il nuovo singolo dell’estate 2024 realizzato insieme all’artista Francesco Maser, che i remix di hit internazionali di grande successo.“Il djset sarà basato su tre linee principali – ha spiegato Governali -. Proporrò remix del grande pop internazionale, quelli dei brani italiani, con l’obiettivo di far cantare il pubblico e i campioni anni ’90 suonati in chiave di tendenza”.: 3397360006: 22.00