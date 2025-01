Al Demodè il party latino-americano pensato per gli amanti del genere

Infoline: 3397360006



Apertura: 22:00

MODUGNO - Sabato 4 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, sarà proposto il secondo appuntamento di “Salsa Story”, un viaggio nel tempo attraverso la storia della salsa, a cura del dj Pino Valerio.Durante lo show si ripercorreranno gli ultimi decenni in cui questo genere si è fatto conoscere e si è fatto apprezzare a livello sociale nel nostro territorio. A selezionare la musica sarà Pino Valerio, dj dal 1985, considerato uno dei pionieri dei ritmi latino-americani in Puglia e in Italia. Costante nel tempo, dagli inizi a oggi, ha preso parte ai più gettonati appuntamenti, facendo danzare tantissimi ballerini, partecipando a congressi e contribuendo a far crescere un movimento.“Sarà una rimpatriata di vecchi salseri, di ballerini che frequentavano le storiche sale da ballo pugliesi – ha spiegato il dj -. Proporrò principalmente le più belle composizioni di salsa, bachata e merengue degli anni ’90 fino al 2015, una sorta di revival di musica tutta da ballare”.Il party è pensato per gli amanti del ballo latino, un movimento che a Bari e in Puglia, è cresciuto esponenzialmente negli anni, grazie ai numerosi centri dedicati alla danza, a manifestazioni importanti e festival di respiro nazionale. Questo ha fatto crescere non solo il numero di persone che si sono avvicinate alla musica latino-americana ma anche la tecnica degli stessi.“Negli anni il livello dei ballerini e delle serate si è elevato – ha affermato Pino Valerio -. Questo grazie alle scuole di ballo che hanno istruito i corsisti facendoli appassionare al ballo ma spiegando anche fondamentali nozioni musicali, dagli artisti che hanno realizzato quel determinato brano agli strumenti utilizzati. Ciò dà la possibilità a noi dj di avere ballerini che in pista possono ballare di tutto. Oggi è inevitabile che si punti alla specialità”.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)