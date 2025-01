Teatro Kismet: due giorni di spettacoli per l'Epifania

ph_Marco Bergonzi

BARI - Due giorni di spettacoli per il giovane pubblico al Teatro Kismet durante le festività dell’Epifania con la Stagione Famiglie a teatro. Si parte domenica 5 gennaio alle ore 18 con The Barnard Loop, ideato e scritto da Alessandra Ventrella – che ne cura anche la regia – e Rocco Manfredi. The Barnard Loop, l’anello di Barnard – nebulosa nella costellazione di Orione di cui non conosciamo esattamente alcunché – tratta con delicatezza la paura di essere un nessuno che nulla sa con certezza, la sensazione di essere un piccolo punto nell’immensità dell’universo. Tableaux in movimento e senza parole, le scene dello spettacolo raccontano questa paura attraverso il percorso di un giovane uomo in una notte d’insonnia. La produzione DispensaBarzotti e Teatro Necessario Circo – Centro di produzione di Circo Contemporaneo di Parma è pensata per un pubblico a partire da 6 anni.Gli appuntamenti per le giovani generazioni proseguono lunedì 6 gennaio alle ore 18 con Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano. Una storia tra cielo e male. Lo spettacolo con Maria Pascale, Michelangelo Campanale è il secondo capitolo della trilogia de La luna nel Letto ispirata alla fiaba di Jack e il fagiolo magico. Jack non è più un bambino: è diventato un ragazzino ingegnoso e infaticabile. Nel suo paese è arrivata la guerra; tutti i suoi amici più cari sono scappati a bordo di una nave diretta in America. Ha desiderio di raggiungerli, di salvarsi, ma i soldati hanno occupato il porto. C’è un oceano che li divide. “Devo trovare la soluzione… devo trovare la soluzione… devo trovare la soluzione… ma certo!… Ce l’ho! Li raggiungerò volando!” La storia, rifacendosi a Charles Lindbergh – il primo pilota ad attraversare l’oceano Atlantico in solitario – prende forma grazie all’unione di nuove tecnologie e artigianalità; l’utilizzo delle prime è utile alla scoperta di un mondo in cui la manualità e il gioco (e soprattutto il gioco manuale) sono ancora al centro. Tra pupazzi, giochi scenici e magici voli, l’attrice Maria Pascale a ritmo della sua voce dirige una macchina scenica che, manovrata fin nei più piccoli particolari da Michelangelo Campanale e Michelangelo Volpe, consente allo spettatore di entrare in piccoli mondi fantastici per fantastici piccoli eroi. Spettacolo per un pubblico a partire da 4 anni.Un’ora prima degli spettacoli il giovane pubblico potrà partire agli Art Lab gratuiti per dare libero sfogo alla loro creatività.I biglietti della Stagione Famiglie a teatro 2024.25 partono da un prezzo di 7,50 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Per chi possiede la Ki(d)smet card, ritirabile gratuitamente al botteghino, il biglietto costa la metà. Disponibili anche abbonamenti a prezzo scontato per l’ingresso a 4 o 8 spettacoli. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it . Botteghino attivo dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 19.00 e due ore prima dello spettacolo. Il programma completo della Stagione è disponibile sul sito www.teatridibari.it . La Stagione è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.