Al Demodè si fa festa con il party “Vida Loca”

MODUGNO - Sabato 11 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, si svolgerà un nuovo party “Vida Loca”, format itinerante incentrato sulla musica hip hop, reggaeton, dance hall, pop e pop house, che sarà caratterizzato da varie performance, installazioni ed effetti speciali, protagonista di “Capodanno in Musica 2025” in onda su Canale 5.Questo è un progetto collettivo caratterizzato dalla presenza di una vera e propria crew di artisti e ballerini, dj, vocalist e performer, inseriti all’interno di una coreografia che è la vera punta di diamante del format. L’insieme di questi elementi darà vita ad uno show con musica che spazierà dal pop al moombahton, passando per la house più ballata e retrò. Durante la serata sarà proposta tanta musica coinvolgente, con brani editati dallo staff “Vida Loca” appositamente per questi party.Musicalmente “Vida Loca” segue un filone che va per la maggiore all’estero. I generi suonati durante il djset riguardano “sound urban” che spopola nei club internazionali. E proprio a queste feste ha fatto riferimento questo format per la sua impostazione. Ora, dopo alcuni anni in costante tour, è diventato una festa di riferimento nel settore, che prevede, da parte di tutti gli elementi coinvolti, molta preparazione, studio e l’attenta osservanza di un copione.L’ingresso alla serata è riservato a un pubblico dai 22 anni in su. All’ingresso del locale saranno controllati i documenti di identità.Infoline: 3397360006Apertura: 23:00