Alberobello, la ASL Bari garantisce l’assistenza ai cittadini

BARI - Nessun disagio per i cittadini di Alberobello il cui medico curante è andato in pensione a fine 2024: la ASL Bari gli garantirà comunque l’assistenza di base grazie ad una procedura “lampo”. La richiesta di intervento, a seguito dei contatti intercorsi con il sindaco Francesco De Carlo e con la vicesindaca Ornella Tripaldi, è stata avanzata dall’azienda sanitaria il 16 gennaio scorso e, nella stessa giornata, l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha formalizzato il via libera alla deroga.

A fronte del pensionamento di un medico di medicina generale, tale possibilità consentirà a 761 assistiti di poter optare per uno degli altri cinque medici di famiglia - già massimalisti- per i quali è stata accordata la deroga oltre il tetto previsto di 1.500 assistiti. La procedura in deroga è stata accordata sino al 31 luglio 2025, un periodo di tempo necessario per rilevare e assegnare la zona carente.