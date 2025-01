Anche Gallipoli tra le location di '10 giorni con i suoi', il nuovo film di Alessandro Genovesi nelle sale dal 23 gennaio

GALLIPOLI (LE) - Oggi, 23 gennaio 2025, esce nelle sale cinematografiche italiane il film "10 giorni con i suoi", diretto da Alessandro Genovesi e interpretato da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. La pellicola, terzo capitolo della fortunata serie iniziata con "10 giorni senza mamma" (2019) e proseguita con "10 giorni con Babbo Natale" (2020), è una commedia familiare che racconta le avventure della famiglia Rovelli durante una vacanza in Puglia. - Oggi, 23 gennaio 2025, esce nelle sale cinematografiche italiane il film "10 giorni con i suoi", diretto da Alessandro Genovesi e interpretato da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. La pellicola, terzo capitolo della fortunata serie iniziata con "10 giorni senza mamma" (2019) e proseguita con "10 giorni con Babbo Natale" (2020), è una commedia familiare che racconta le avventure della famiglia Rovelli durante una vacanza in Puglia.





La famiglia Rovelli è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla (Angelica Elli), che si trasferirà nella regione per iniziare l'università insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo, da padre, non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita e soprattutto non si fida per nulla del ragazzo con cui sta Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di là di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.





Le riprese del film si sono svolte in diverse località del Salento, tra cui Gallipoli, offrendo al pubblico scorci suggestivi del territorio. L’organizzazione delle riprese e la scelta delle location sono state curate dal producer e location manager pugliese Fabio Marini.





Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, con delega alla Cultura, ha dichiarato: "Siamo onorati che Gallipoli sia stata scelta come location per ‘10 Giorni con i Suoi’. Il cinema è un potente veicolo di promozione e consapevolezza del territorio, capace di valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche e culturali. Questa produzione rappresenta una nuova opportunità per far conoscere il nostro territorio a un pubblico più vasto, contribuendo allo sviluppo turistico e culturale della comunità".