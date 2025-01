Arca Puglia e Bat: Lacatena incontra i rappresentanti del territorio per illustrare il nuovo modello di gestione

BARI - Questa mattina il consigliere regionale delegato all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Stefano Lacatena, ha incontrato sindaci e amministratori locali per discutere l’applicazione della legge regionale 42/2024, che istituisce l’Arca Bat e l’Arca Puglia.

Un passo avanti per la gestione degli alloggi popolari

L’Arca Bat nasce con l’obiettivo di offrire una struttura di riferimento per il territorio della BAT in tema di edilizia residenziale pubblica. “Colmiamo un vuoto, creando un’agenzia per la casa che opererà in piena serenità economica, grazie a una progettazione normativa che evita qualsiasi esposizione debitoria,” ha dichiarato Lacatena.

La legge, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, dimostra il consenso sull'importanza strategica di questa iniziativa.

Arca Puglia: una regia centrale per interventi strategici

Parallelamente, l’Arca Puglia rappresenterà il fulcro organizzativo per coordinare le agenzie territoriali e gestire le procedure più significative, garantendo un approccio uniforme a livello regionale.

Lacatena ha sottolineato:

“L’Arca Puglia sarà la regia delle operazioni strategiche, assicurando una gestione unitaria e mirata per affrontare le sfide dell’edilizia popolare.”

Prossimi passi: operatività e riqualificazione

Il consigliere regionale ha evidenziato che il lavoro per rendere operative le due strutture è già in corso. Nel frattempo, è stato confermato l’impegno per la riqualificazione e manutenzione degli alloggi popolari, un tema che rimane centrale nella programmazione delle politiche abitative regionali.

L’incontro di oggi segna un momento di condivisione e confronto con le realtà locali, sottolineando la volontà della Regione Puglia di lavorare in sinergia con i territori per affrontare le sfide abitative e migliorare le condizioni degli alloggi popolari.