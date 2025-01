ATP 250 Adelaide: Fognini si ritira, Bonzi passa al secondo turno. Successi per Duckworth e Hijikata

FRANCESCO LOIACONO - Il torneo ATP 250 di Adelaide si apre con un colpo di scena: Fabio Fognini è costretto al ritiro nel primo set del suo match contro il francese Benjamin Bonzi a causa di un infortunio al piede sinistro. Al momento del ritiro, il punteggio vedeva Bonzi in vantaggio per 3-2. Il francese accede così al secondo turno, mentre per Fognini si profila l’incubo di un possibile forfait agli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio a Melbourne.

Duckworth e Hijikata brillano, successi per altri australiani

La giornata è stata favorevole ai giocatori di casa. L’australiano James Duckworth ha avuto la meglio sul russo Pavel Kotov al termine di una vera maratona, vincendo con il punteggio di 7-6, 6-7, 7-6. Prestazione dominante per un altro talento locale, Rinky Hijikata, che ha superato con un netto 6-0, 6-1 il connazionale Omar Jasika.

Tra gli altri match, l’australiano James McCabe ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5, mentre Adam Walton ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic per 6-4, 4-6, 6-3, regalando un’altra gioia al pubblico di Adelaide.

Gli altri risultati della giornata

In un confronto equilibrato, il francese Manuel Guinard si è imposto sul giapponese Taro Daniel con il punteggio di 7-5, 6-4. Il tedesco Yannick Hanfmann, invece, ha ribaltato un inizio difficile per prevalere sul francese Hugo Gaston per 3-6, 7-6, 6-2.

La competizione prosegue con un programma ricco di match, mentre gli appassionati attendono aggiornamenti sulle condizioni di Fabio Fognini e sulla sua partecipazione agli Australian Open.