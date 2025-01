Serie C, Girone C: L’Altamura espugna lo Zaccheria, 2-0 contro il Foggia

FRANCESCO LOIACONO - L’Altamura conquista tre punti preziosi battendo il Foggia per 2-0 allo Stadio “Zaccheria” nella ventunesima giornata del Girone C di Serie C. Una vittoria maturata grazie alle reti di Leonetti e Grande, che portano la squadra biancorossa al dodicesimo posto in classifica con 26 punti, sorpassando proprio i rossoneri pugliesi, fermi a quota 25 insieme alla Cavese.

Primo tempo equilibrato, tante occasioni ma nessun gol

La partita si apre con ritmi intensi e un buon numero di occasioni per entrambe le squadre. Al 19’ è il Foggia a rendersi pericoloso con Tascone, che sfiora il vantaggio. Poco dopo, al 36’, Orlando ci prova di testa, ma non riesce a schiacciare la palla verso la porta avversaria, lasciando il risultato sullo 0-0 alla fine della prima frazione.

Secondo tempo: l’Altamura colpisce con cinismo

La ripresa si apre sulla stessa falsariga del primo tempo, con il Foggia che continua a cercare la rete del vantaggio. All’8’ Gargiulo tenta una conclusione di sinistro, ma manca il bersaglio. Al 13’, Rolando sfiora il gol per l’Altamura, preludio a quello che accadrà pochi minuti dopo.

Al 29’ arriva infatti il gol del vantaggio per gli ospiti: Leonetti, servito magistralmente da Rolando, insacca con un tocco preciso di destro. Il Foggia prova a reagire e crea diverse occasioni per pareggiare, la più clamorosa al 37’ con Murano, che per un soffio non trova il gol. Anche Emmausso, al 39’, sciupa una grande opportunità da posizione favorevole.

Nel finale, con il Foggia sbilanciato in avanti alla ricerca disperata del pareggio, l’Altamura chiude la partita. Al 99’, Grande sfrutta un contropiede e insacca a porta vuota con un sinistro, siglando il definitivo 2-0.

La situazione in classifica

Con questa vittoria, l’Altamura si porta al dodicesimo posto con 26 punti, distanziandosi dal Foggia, che resta tredicesimo a quota 25 insieme alla Cavese. Per i rossoneri, il momento è critico: la squadra pugliese dovrà ritrovare compattezza e incisività per risalire la classifica.