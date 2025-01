Attraversamenti: la Stagione Famiglie a teatro della Cittadella degli artisti di Molfetta

MOLFETTA - La Stagione Famiglie a teatro 2025 della Cittadella degli artisti di Molfetta si apre con una favola in musica: Schiaccianoci Swing. Domenica 5 gennaio, alle ore 18, andrà in scena questo concerto teatrale per bambini e famiglie, liberamente ispirato a E.T.A. Hoffmann, Pëtr Ilʼčič Tchaikovsky e al mondo dello “Schiaccianoci”.

La regia, le musiche e le scenografie di Cosimo Severo trasformeranno la celebre fiaba natalizia in una versione rinnovata, ricca di elementi teatrali e musicali. Un sogno per i più piccoli, accompagnato da musicisti che diventano giocattoli, capaci di rendere veri anche i sogni più incredibili.

Un viaggio onirico per tutta la famiglia

Schiaccianoci Swing esplora domande che ci accompagnano da sempre: Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito? Grazie alla musica e al teatro, lo spettacolo guida il pubblico in un lungo sogno dadaista, dove il racconto si mescola a un’avventura musicale che attraversa diversi generi. Un’esperienza unica, consigliata a partire dai 5 anni.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per gli spettacoli della Stagione Famiglie a teatro hanno un costo di 6 euro. È disponibile anche il T10, un abbonamento che consente 10 ingressi agli spettacoli della Stagione, anche nella stessa data.

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati al botteghino della Cittadella degli artisti (Via Bisceglie 775, Molfetta, attivo da martedì a domenica dalle 17 alle 20) oppure online sul circuito Vivaticket.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 392 16 38 782.

Organizzazione e sostegno

La Stagione teatrale ‘Attraversamenti’ è organizzata dal TRIC Teatri di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta. Con iniziative come questa, la Cittadella degli artisti si conferma un punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo, offrendo esperienze uniche e coinvolgenti per grandi e piccoli.