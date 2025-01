Ostuni, nasce il nuovo gruppo politico 'Consenso Civico'

OSTUNI (BR) - Novità nella politica di Ostuni: la città dà il benvenuto a un nuovo protagonista della scena politica locale. Si tratta del gruppo "Consenso Civico". Con un annuncio carico di entusiasmo e responsabilità, è stata ufficializzata la nascita di questa nuova forza civica, composta da consiglieri comunali e rappresentanti impegnati a rinnovare il tessuto amministrativo e sociale della città. - Novità nella politica di Ostuni: la città dà il benvenuto a un nuovo protagonista della scena politica locale. Si tratta del gruppo "Consenso Civico". Con un annuncio carico di entusiasmo e responsabilità, è stata ufficializzata la nascita di questa nuova forza civica, composta da consiglieri comunali e rappresentanti impegnati a rinnovare il tessuto amministrativo e sociale della città.





L’obiettivo primario del gruppo, come dichiarato dai fondatori, è chiaro: garantire stabilità amministrativa. Questo traguardo, tuttavia, sarà perseguito attraverso una visione più ampia e inclusiva, che mira al pieno coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e di chiunque desideri contribuire al miglioramento della comunità.





"Consenso Civico" nasce dall’ascolto delle esigenze di chi, spesso lontano dalle dinamiche politiche tradizionali, sente la necessità di una maggiore partecipazione civica. Al centro della missione del gruppo ci sono temi cruciali come ambiente, cultura, lavoro, sicurezza e mobilità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e al loro diritto di vivere in un contesto sano e prospero.





I principi fondanti del gruppo si articolano su quattro pilastri fondamentali: Stabilità amministrativa; Apertura e condivisione; Visione strategica per il futuro della città; Dialogo continuo con le forze sociali e politiche.





La nuova formazione politica si propone come un laboratorio di idee, puntando su creatività, innovazione e progettualità a lungo termine. "Consenso Civico" vuole rappresentare un ponte tra le dinamiche locali e le prospettive regionali, promuovendo alleanze strategiche con associazioni culturali, imprese locali e altre realtà sociali per uno sviluppo armonioso e sostenibile.





Gli esponenti del gruppo, tra cui l’assessore alle Attività Produttive Maurizio Flore e i consiglieri comunali Laura Greco, Emilia Francioso, Errico Turi e Salvatore De Pasquale, hanno espresso il loro impegno a costruire una governance basata sulla collaborazione, sull’ascolto e sulla capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini.





Con la sua nascita, "Consenso Civico" apre un nuovo capitolo per il consiglio comunale di Ostuni e per tutta la comunità, ponendosi come un motore di cambiamento per una città più equa, inclusiva e orientata al futuro.