Australian Open 2025: risultati del secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Si conclude un’altra giornata di grande tennis agli Australian Open di Melbourne, con match emozionanti e colpi di scena sia nel torneo maschile che in quello femminile.

Torneo Maschile

Il giovane italiano Francesco Passaro cede al secondo turno al francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-2, 6-4, 3-6, 6-4. L’italiano ha lottato, ma non è riuscito a ribaltare un match complicato fin dall’inizio. Al primo turno, altre due eliminazioni per gli italiani: Luca Nardi è stato sconfitto dal canadese Gabriel Diallo in una maratona durata cinque set (6-7, 7-6, 5-7, 6-1, 6-2), mentre Flavio Cobolli ha perso contro l’argentino Tomas Etcheverry per 6-7, 6-3, 7-5, 6-1.

Tra i big, il tedesco Alexander Zverev ha dominato lo spagnolo Pedro Martinez con un netto 6-1, 6-4, 6-1, mostrando grande solidità. Novak Djokovic, nonostante un secondo set perso al tie-break, ha superato il portoghese Jaime Faria 6-1, 6-7, 6-3, 6-2. Lo spagnolo Carlos Alcaraz continua il suo percorso con una vittoria schiacciante contro il giapponese Yoshikito Nishioka, chiudendo 6-0, 6-1, 6-4.

Grande sorpresa nel match tra il ceco Jakub Mensik e il norvegese Casper Ruud: Mensik ha eliminato il finalista di molti tornei importanti con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Spettacolare anche la rimonta dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in cinque set (6-7, 6-7, 6-4, 6-1, 6-3).

Torneo Femminile

Tra le donne, la spagnola Paula Badosa ha dominato l’australiana Talia Gibson, infliggendo un severo 6-1, 6-0. Successo anche per l’americana Coco Gauff, che ha superato la britannica Jodie Burrage con il punteggio di 6-3, 7-5. La russa Diana Shnaider ha avuto la meglio sulla croata Aja Tomljanovic, chiudendo 6-4, 7-5.

Naomi Osaka, dopo un inizio difficile, ha ribaltato il match contro la ceca Karolina Muchova, vincendo 1-6, 6-1, 6-3. Jessica Pegula si è imposta sulla belga Elise Mertens con un convincente 6-4, 6-2. La bielorussa Aryna Sabalenka ha eliminato la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-3, 7-5, mentre la tedesca Laura Siegemund ha battuto la cinese Qinwen Zheng 7-6, 6-3.