Serie C: il Cerignola sfiderà al De Cristofaro il Giugliano, l'Altamura giocherà contro il Benevento al Vigorito

Il Monopoli dopo la vittoria 1-0 contro il Foggia al “Veneziani” sfiderà domenica 19 gennaio alle 15 a Biella la Juventus Next Gen. I bianconeri hanno superato 2-1 il Catania al “Massimino-Cibali”. Il Monopoli cercherà il successo per confermarsi al primo posto.

Il Foggia ospiterà alle 19,30 allo “Zaccheria” il Latina. I pontini hanno vinto 4-1 contro la Turris al “Francioni”. Il Foggia dovrà imporsi sui laziali per avvicinarsi alla zona play off. L’ Altamura cercherà di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza. Il Taranto che ha perso 0-1 contro il Messina alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla Fontana affronterà al “Provinciale” il Trapani. I siciliani sono stati sconfitti nella ventiduesima giornata 0-3 dal Crotone al “Provinciale”. Il Taranto dovrà prevalere sui siciliani per iniziare a risalire in classifica.

Il Cerignola dovrà vincere per puntare al secondo posto. L’ Altamura che ha pareggiato 1-1 con il Sorrento al “D’ Angelo” giocherà sabato 18 gennaio alle 17,30 contro il Benevento al “Vigorito”. I campani non hanno disputato il match con il Potenza al “Viviani” per la neve.