Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Impresa: insieme nel percorso verso la sostenibilità

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha organizzato il secondo appuntamento del convegno “Banca e Impresa: insieme nel percorso verso la sostenibilità”, ospitato dal Cav. Lav Angelo Michele Vinci, e da Daniela Vinci, rispettivamente Presidente e CEO della Masmec SpA, nella loro prestigiosa e innovativa sede. L'evento ha riunito istituzioni, esperti e aziende per discutere il ruolo cruciale della collaborazione tra banca e impresa nel supportare la transizione sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi ESG.

Leonardo Patroni Griffi, Presidente della BPPB, ha dichiarato: “Questo convegno rappresenta una tappa importante nel percorso che BPPB ha intrapreso per promuovere una sostenibilità condivisa. Attraverso un dialogo costruttivo tra banca e imprese, vogliamo trasformare le sfide di oggi in opportunità concrete per il futuro, generando valore per il territorio e le comunità.”

Nel corso dell’incontro, Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale di BPPB, ha approfondito il ruolo della banca nel supportare le imprese: “La nostra missione è quella di essere al fianco delle aziende, offrendo strumenti e soluzioni concrete per affrontare con successo il percorso verso la sostenibilità. La collaborazione tra banca e impresa è una leva strategica per costruire un futuro più inclusivo e rispettoso dell’ambiente.”

L’intervento di Pasquale Ambrosio, Partner di KPMG, ha arricchito il dibattito con un’analisi puntuale sul tema della conversione energetica e le opportunità offerte dal Piano di transizione 5.0 al sistema imprenditoriale italiano per aumentare competitività e innovazione.

La partecipazione attiva delle aziende presenti ha reso il convegno un momento di confronto e condivisione di esperienze e soluzioni, rafforzando il legame tra il mondo bancario e il tessuto produttivo locale.

L’iniziativa conferma il ruolo della Banca Popolare di Puglia e Basilicata come promotore di progetti che coniugano sviluppo economico e sostenibilità, con l’obiettivo di generare valore per il territorio e la comunità.