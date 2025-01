Bari, accordo quadro triennale manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano e attrezzature ludiche: per prima annualità impegnati 420mila euro

BARI - È in fase di aggiudicazione l’accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione straordinaria e incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche nelle aree verdi e nei parchi giochi cittadini. La gara per il nuovo accordo quadro triennale è stata espletata a dicembre 2024 e sono in corso le verifiche per l’aggiudicazione definitiva. L’importo complessivo delle lavorazioni da realizzare è pari a 450mila euro per il lotto 1 e 675mila euro per il lotto 2, per un totale di 1 milione 125mila euro per i cinque Municipi nell’arco delle tre annualità.Nelle more del completamento delle verifiche e della successiva stipula del contratto, è stata stanziata la spesa complessiva di 420mila euro per la prima annualità. Nel dettaglio, per il lotto 1 - che comprende i Municipi 1 e 2 - è previsto un importo di 170mila euro, mentre per il lotto 2 - che include i Municipi 3, 4 e 5 - è a disposizione la somma di 250mila euro. L’accordo quadro ha per oggetto la manutenzione straordinaria, l’incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche in aree verdi e parchi giochi attraverso lavori di riqualificazione e valorizzazione delle stesse con eventuali sostituzioni di giochi, manufatti e componenti vari, come cestini portarifiuti, panchine, dissuasori stradali, fontanelle di arredo, fioriere, portabiciclette. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree giochi, con l’obiettivo di renderle sempre più inclusive e accessibili a tutti: gli interventi riguarderanno tutte le tipologie di giostrine (altalene, scivoli, tunnel, giochi a molla, ponti mobili, sabbiere, assi di equilibrio, pavimentazioni, strutture modulari antitrauma, etc).“L’accordo quadro è uno strumento molto importante, che ci ha consentito nell’ultimo triennio di realizzare opere ormai prossime all’apertura, come la riqualificazione del parco degli Aquiloni, dell’area giochi di via Cosenza al San Paolo e il completamento di via Livatino - ha commentato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. L’attenzione al decoro, all’accessibilità e alla funzionalità delle aree verdi attrezzate da parte dell’amministrazione comunale è altissima. Oltre ai fondi riservati grazie all’accordo quadro, ogni anno sono a disposizione per manutenzione ordinaria e piccole manutenzioni straordinarie 120mila euro dal bilancio comunale, cui si aggiungono le tante progettualità di greening urbano diffuso che ci permetteranno di rendere Bari sempre più vivibile nei suoi spazi pubblici all’aperto”.