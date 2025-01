Sito ex Cemerad di Statte: chiuse le operazioni di messa in sicurezza

TARANTO - Nella giornata di oggi, 29 gennaio, si sono concluse le operazioni di messa del sito ex Cemerad nel comune di Statte (Taranto). Presenti il vice ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava, l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia Serena Triggiani, la commissaria straordinaria per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi del sito Vera Corbelli e le autorità coinvolte.Durante le operazioni è stato effettuato lo svuotamento del sito da oltre 16.500 fusti contenenti rifiuti radioattivi e pericolosi, prodotti in attività mediche, industriali e di ricerca.“Un momento molto importante, si è riusciti a bonificare completamente questo sito dai fusti che lo hanno occupato e che hanno inquinato l'ambiente circostante, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Oggi celebriamo un giorno di festa in presenza della vice ministra Vania Gava e di tutte le autorità che hanno collaborato, il grandissimo lavoro che è stato fatto dalla commissaria e una sinergia istituzionale hanno portato a un giorno di rinascita per l'ambiente“ ha dichiarato l'assessora Triggiani.