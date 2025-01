Notte di incendi in Salento: danni ingenti e indagini in corso

LECCE - Una notte segnata da fiamme e devastazione quella vissuta in Salento, dove due distinti incendi, presumibilmente dolosi, hanno causato gravi danni a Lucugnano, frazione di Tricase, e a Gallipoli.

Lucugnano: distrutti trattori e rotoballe di paglia

A Lucugnano, le fiamme sono divampate nell'azienda agricola Agostinello, situata in Via della Croce. L'incendio ha distrutto due trattori e circa 500 rotoballe di paglia, custodite all'interno di due strutture di circa 400 metri quadrati ciascuna. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle strutture circostanti, limitando i danni e garantendo la sicurezza dell'area.

Gallipoli: a fuoco la braceria 'We Grill'

A Gallipoli, un altro incendio ha interessato la braceria "We Grill", situata in via Quartini. Le fiamme hanno distrutto alcuni oggetti presenti nei locali, causando danni significativi all'attività. Anche in questo caso, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

Indagini in corso

Le cause dei due incendi non sono ancora state accertate, ma si sospetta che possano essere di origine dolosa. Sulle due vicende stanno indagando i Carabinieri e la Polizia, al fine di individuare eventuali responsabilità e accertare le dinamiche precise dei roghi.

La comunità locale è scossa dagli eventi, che sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione delle attività economiche della zona. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.