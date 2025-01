Bari, Giornata della Memoria: al Teatro del Viaggio “Il Piccolo Dittatore”

Il Teatro del Viaggio torna in scena con il tour “Il Piccolo Dittatore” in occasione del mese della Memoria, con uno spettacolo dal tono grottesco, diretto e scritto da Gianluigi Belsito con cui il regista vuole offrire ai più giovani una riflessione più consapevole sul tema della persecuzione e dell’emarginazione attraverso spunti didattici con cui ripercorrere la fine dell’Olocausto.

Il viaggio nelle scuole inizierà in prossimità del GiorGiornano della Memoria, il 27 gennaio, e proseguirà con una serie di iniziative teatrali dedicate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Bari e dell’intera regione.

Il Piccolo Dittatore, omaggio al grande cinema di Charlie Chaplin, vedrà protagonisti lo stesso Belsito e Annalisa Rizzitelli e rappresenterà un profondo ed intimo viaggio in cui il teatro evoca il tema della Memoria, dimostrando anche come esso sia un veicolo di comunicazione per parlare alla nuova generazione mettendo in scena una festa in maschera durante la quale il signor Adolfo si convince di essere Hitler in persona a causa di una botta in testa per una scivolata accidentale, diventando il fantoccio di un dittatore con una grande paura per il diverso.

Le scuole interessate possono richiedere l’iniziativa teatrale contattando il numero

333-9120388