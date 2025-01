I Duran Duran tornano in Italia per un concerto imperdibile a Bari: 18 giugno 2025 alla Fiera del Levante

BARI - A 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia al Festival di Sanremo nel 1985 con "The Wild Boys", i, la leggendaria rock band britannica, torneranno nel nostro Paese per un evento da non perdere. Il concerto si terrà ilalla, un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile con uno dei gruppi più iconici della musica mondiale. L'evento è prodotto da, in collaborazione con

Radio Norba, in qualità di media partner ufficiale, sosterrà l'evento e accompagnerà l'attesa attraverso i suoi canali, organizzando anche giochi on-air che offriranno agli ascoltatori l'opportunità di vincere i biglietti per il concerto.

I biglietti per il tanto atteso concerto saranno disponibili a partire da venerdì 24 gennaio alle ore 10:00 su ticketone.it. Inoltre, i membri della VIP Community dei Duran Duran potranno accedere a una prevendita esclusiva a partire da mercoledì 22 gennaio alle 10.00. Per ulteriori dettagli, è possibile effettuare il login e cliccare su "PRE-VENDITA" nella sezione MEMBERS su www.duranduran.com.

I Duran Duran sono stati recentemente inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022 e hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo nel corso della loro straordinaria carriera. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti e 21 successi nella Top 20 del Regno Unito, la band ha conquistato anche il mercato italiano con numerosi successi, incluso il loro ultimo album in studio. Tra i loro traguardi più significativi, ricordiamo anche il tema di James Bond che ha raggiunto il numero 1 a livello globale e numerose collaborazioni con grandi nomi della musica, del cinema e della televisione, come il regista David Lynch, che ha diretto uno dei loro film concerto di maggior successo. I Duran Duran hanno ricevuto otto premi alla carriera e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Formatisi nel 1978 a Birmingham, i Duran Duran hanno sempre saputo unire l'arte musicale con la moda, il design e la tecnologia, ridefinendo continuamente i confini della cultura pop. Con successi intramontabili come "Hungry Like the Wolf", "Ordinary World", e "Rio", la band ha accompagnato intere generazioni, e la magia di ascoltare i loro brani dal vivo continua a incantare i fan.

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor sono ancora oggi al top della scena musicale, portando avanti con energia e creatività il loro incredibile percorso artistico. Il loro album del 2021, "Future Past", ha ricevuto consensi unanimi dalla critica, tra cui gli elogi di Rolling Stone, e nel 2023 hanno pubblicato il loro 16° album in studio, "Danse Macabre", che include nuove canzoni, rivisitazioni dei loro successi iconici e audaci cover.

Durante il concerto a Bari, i fan possono aspettarsi una scaletta ricca di successi leggendari, tra cui "Girls on Film", "The Wild Boys", "The Reflex", "Ordinary World", "Come Undone", e "Rio", insieme a brani tratti dal loro ultimo album, portando nuova energia a un repertorio che ha fatto la storia della musica.

Non perdere l'opportunità di vivere una serata unica con una delle band più influenti e durature della storia del rock!