Bari, nuova ordinanza sul conferimento dei rifiuti: stop ai sacchi neri opachi dal 1° febbraio

BARI - A partire da domani, sabato 1° febbraio, entrerà in vigore l’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di sacchi neri opachi per il conferimento dei rifiuti. Il provvedimento, firmato nei giorni scorsi, mira a migliorare l’igiene pubblica e a favorire la riduzione dei rifiuti destinati alle discariche attraverso il riciclo e il riutilizzo.

L’uso di sacchi non trasparenti, infatti, ha generato numerose criticità nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti, causando costi aggiuntivi per la collettività e difficoltà nella gestione delle frazioni differenziate e non differenziate. Inoltre, i sacchi neri impediscono agli operatori ecologici e alla Polizia locale di effettuare controlli visivi sulla corretta separazione dei materiali.

Per questi motivi, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti, è stato adottato il divieto di conferimento in buste e sacchi neri non trasparenti.

Chi non rispetterà l’ordinanza potrà incorrere in una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, le sanzioni saranno applicate solo a partire dal 1° marzo, lasciando un mese di tempo ai cittadini per adeguarsi alle nuove disposizioni.